Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: по всій країні почалися гучні святкування (відео)

На парламентських виборах у Сербії, попередньо, перемагає опозиційний "Студентський список", у той час, як колишній президент Александар Вучич вже визнав поразку своєї партії. Після цього на вулиці міст по всій країні вийшли тисячі людей, які радіють з приводу результатів голосування.

Згідно з репрезентативною вибіркою, проведеною соціологами CESID-IPPS, список кандидатів від "Студентського списку" матиме 138 депутатів, тоді як права Сербська прогресивна партія (СПС) Вучича отримала 104 місця. Для більшості в парламенті потрібно 126 мандатів, тому "Студентський список" зможе сформувати уряд самостійно. Решта місць, як вважають соціологи, будуть розподілені між партіями етнічних меншин, пише The Guardian.

Сербський телеканал N1 увечері 25 жовтня передав заяву Александара Вучича, який оголосив про поразку ще до остаточних результатів.

"У нас досі немає остаточних результатів, на основі вибірки… очевидно, що ми програли ці вибори, "Студентський список" переміг, вони матимуть від 135 до 140 місць, а ми матимемо 105, ніхто більше не пройшов до парламенту", — заявив політик.

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Водночас Вучич повідомив, що його партія здобула перемогу серед сербів у регіоні, зокрема у Республіці Сербській, Чорногорії, Північній Македонії і на Косові.

Тим часом у штабі "Студентського списку" прихильники скандували "Перемога, перемога!", аплодуючи, плачучи та обіймаючись.

"Дорога Сербіє, сьогодні ввечері голос народу почуто. Сьогодні ввечері ми святкуємо перемогу, а завтра будуємо майбутнє", — оголосив Радомір Саїчіч, професор Белградського університету, виступаючи від імені студентів у їхньому штабі.

Серби святкують результати виборів

Після заяви Вучича на вулиці міст по всій Сербії почали масово виходити люди. Як передає державна суспільна телерадіокомпанія Сербії РТС (Radio-televizija Srbije), гучні скандування, пісні та звуки петард святкування перемоги "Студентського списку" пронеслися на вулиці численних населених пунктів.

Люди зібралися на площі "Славія" у Белграді, щоб відсвяткувати перемогу "Студентського списку", а автоколони встали на місці. Також святкування спостерігалися в інших районах сербської столиці.

Серби святкують перемогу "Студентського списку" на виборах

Велика кількість людей зібралася також на площі Свободи у Новому Саду. Громадяни співали передвиборчі пісні та танцювали коло. По всьому місту колони автомобілів сигналили, а на багатьох із них люди вивісили сербські прапори.

Також масові демонстрації відбулися у Прокупльє, Смедеревській Паланці, на вулицях Шабаца та Пірота.

Варто зауважити, що у неділю рекордна кількість виборців прийшла проголосувати на виборах у Сербії. По всій країні від виборчих дільниць вилися довгі черги, а в деяких місцях час очікування сягав двох годин. Станом на вечір 25 жовтня явку було оцінено у 67,6% — це найвищий показник з часу розпаду Югославії у 1992 році.

Нагадаємо, 27 вересня Александар Вучич оголосив про власну відставку з посади глави держави.

Офіційний сайт уряду Сербії повідомляв, що після відставки Александра Вучича спікерка парламенту Ана Брнабич тимчасово перебрала на себе повноваження президента країни.