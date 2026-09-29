Вучич поставив крапку у своїй президентській каденції: хто тепер керуватиме Сербією

Після відставки Александра Вучича спікерка парламенту Ана Брнабич тимчасово перебрала на себе повноваження президента Сербії та виконуватиме їх до обрання нового глави держави.

Після офіційного оголошення Александра Вучича про відставку з посади президента Сербії обов'язки глави держави перейшли до спікерки парламенту Ани Брнабич. Вона стала першою відкритою представницею ЛГБТК+ спільноти на цій посаді в історії країни. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Сербії.

Так, згідно з конституцією та чинним законодавством Сербії, у разі дострокового припинення повноважень президента найвищу посаду в державі тимчасово обіймає голова Національних зборів (парламенту). Ця людина виконуватиме обов'язки глави держави до проведення позачергових президентських виборів та офіційного вступу на посаду новообраного лідера країни.

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Зазначимо, що Брнабич не обійняла посаду президента на повний термін. Наразі вона є виконувачкою обов’язків глави держави до обрання нового президента.

За сербським законодавством, після дострокового припинення повноважень президента вибори нового глави держави мають відбутися не пізніше ніж через три місяці. Дату виборів призначає голова парламенту. Таким чином, Сербія найближчими місяцями має провести президентські вибори. Паралельно в країні вже заплановані дострокові парламентські вибори на 25 жовтня 2026 року.

Передача повноважень та офіційна церемонія

28 вересня відбулася офіційна передача повноважень у резиденції президента Сербії в Белграді. Александр Вучич, який очолював Сербію до 27 вересня, офіційно передав Брнабич документи, пов’язані з роботою президентської адміністрації, зокрема фінансові звіти, матеріали щодо судових спорів, рішення про помилування, а також списки подарунків і творів мистецтва.

Окремо Вучич передав їй президентську печатку.

"Ось фінансові звіти, звіт про роботу президентської адміністрації, про судові спори, рішення про помилування, списки творів мистецтва, подарунків та інших цікавинок, які отримали я, Томіслав Ніколіч і Борис Тадич. А ось і найважливіше: печатка президента республіки", — сказав Вучич під час передачі червоної шкатулки з печаткою.

Після цього Брнабич звернулася до журналістів і заявила:

"Для мене велика честь отримати цю посаду від такої людини, і тепер мій обов’язок — обіймати цю посаду доти, доки народ не обере наступного президента Сербії", — сказала вона.

Перед зверненням до преси Вучич також подарував Брнабич букет квітів, так як 28 вересня вона відзначала день народження.

Якою є політична кар’єра Брнабич

Ана Брнабич увійшла в історію Сербії як перша політикиня, яка обіймала всі три ключові державні посади: прем'єр-міністра, спікерки парламенту та виконувачки обов'язків президента.

Зокрема, уряд Сербії вона очолювала з 2017 до 2024 року, після чого стала головою Національних зборів.

Чому Вучич пішов у відставку

Вучич подав у відставку напередодні дострокових парламентських виборів. Його другий президентський термін мав завершитися у 2027 році, але він вирішив залишити посаду раніше. Після відставки він може брати участь у парламентських виборах і претендувати на посаду прем’єр-міністра, якщо його Сербська прогресивна партія сформує уряд.

Сам Вучич пояснив, що братиме участь у виборах уже як звичайний громадянин. Водночас він залишається одним із ключових учасників сербської політики.

Нагадаємо, нещодавно Александар Вучич заявив, що не очікує завершення російсько-української війни до кінця 2026 року або навіть до березня 2027-го. За його словами, ситуація може зайти у глухий кут, а бойові дії — перерости у масштабніший конфлікт. Свої оцінки Вучич озвучив в інтерв’ю медіа MD MEETS після контактів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Попередня заява Вучича щодо війни лунала у березні 2026 року. На думку сербського президента, може початись нова війна через вторгнення в його країну військ Хорватії, Косово та Албанії.