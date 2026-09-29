Вучич поставил точку в своей президентской каденции: кто теперь будет руководить Сербией

После отставки Александра Вучича спикер парламента Ана Брнабич временно взяла на себя полномочия президента Сербии и будет исполнять их до избрания нового главы государства.

После официального заявления Александра Вучича об отставке с поста президента Сербии обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Ане Брнабич. Она стала первой открытой представительницей ЛГБТК+-сообщества на этой должности в истории страны. Об этом сообщает официальный сайт правительства Сербии.

Так, в соответствии с конституцией и действующим законодательством Сербии, в случае досрочного прекращения полномочий президента высшую должность в государстве временно занимает председатель Национального собрания (парламента). Этот человек будет исполнять обязанности главы государства до проведения внеочередных президентских выборов и официального вступления в должность вновь избранного лидера страны.

Видео дня

Отметим, что Брнабич не вступила в должность президента на полный срок. В настоящее время она исполняет обязанности главы государства до избрания нового президента.

Согласно сербскому законодательству, после досрочного прекращения полномочий президента выборы нового главы государства должны состояться не позднее чем через три месяца. Дату выборов назначает председатель парламента. Таким образом, в ближайшие месяцы Сербия должна провести президентские выборы. Параллельно в стране уже запланированы досрочные парламентские выборы на 25 октября 2026 года.

Передача полномочий и официальная церемония

28 сентября в резиденции президента Сербии в Белграде состоялась официальная передача полномочий. Александр Вучич, возглавлявший Сербию до 27 сентября, официально передал Брнабич документы, связанные с работой президентской администрации, в частности финансовые отчеты, материалы по судебным спорам, решения о помиловании, а также списки подарков и произведений искусства.

Кроме того, Вучич вручил ей президентскую печать.

"Вот финансовые отчёты, отчёт о работе президентской администрации, о судебных спорах, решения о помиловании, списки произведений искусства, подарков и других интересных вещей, которые получили я, Томислав Николич и Борис Тадич. А вот и самое важное: печать президента республики", — сказал Вучич во время передачи красного шкатулки с печатью.

После этого Брнабич обратилась к журналистам и заявила:

"Для меня большая честь получить эту должность от такого человека, и теперь моя обязанность — занимать эту должность до тех пор, пока народ не изберет следующего президента Сербии", — сказала она.

Перед выступлением перед прессой Вучич также подарил Брнабич букет цветов, поскольку 28 сентября она отмечала день рождения.

Какова политическая карьера Брнабич

Ана Брнабич вошла в историю Сербии как первая женщина-политик, занимавшая все три ключевые государственные должности: премьер-министра, спикера парламента и исполняющей обязанности президента.

В частности, она возглавляла правительство Сербии с 2017 по 2024 год, после чего стала председателем Национального собрания.

Почему Вучич ушёл в отставку

Вучич подал в отставку накануне досрочных парламентских выборов. Его второй президентский срок должен был завершиться в 2027 году, но он решил покинуть пост раньше. После отставки он может участвовать в парламентских выборах и претендовать на пост премьер-министра, если его Сербская прогрессивная партия сформирует правительство.

Сам Вучич пояснил, что будет участвовать в выборах уже в качестве рядового гражданина. В то же время он остается одним из ключевых фигур в сербской политике.

Напомним, недавно Александар Вучич заявил, что не ожидает завершения российско-украинской войны до конца 2026 года или даже до марта 2027-го. По его словам, ситуация может зайти в тупик, а боевые действия — перерасти в более масштабный конфликт. Свои оценки Вучич озвучил в интервью медиа MD MEETS после контактов с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Предыдущее заявление Вучича о войне прозвучало в марте 2026 года. По мнению сербского президента, может начаться новая война из-за вторжения в его страну войск Хорватии, Косово и Албании.