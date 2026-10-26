Скандал в Бразилии: Болсонару требует отменить выборы и угрожает обратиться в суд

Как сообщил избирательный суд страны, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу над сенатором Флавиу Болсонару, добившись исторической победы, которая обеспечила ему четвёртый президентский срок.

Впрочем, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота, уже отказался признать поражение и заявил, что будет требовать аннулирования результатов выборов, сообщает Reuters.

Болсонару-младший требует отменить выборы

Основанием для этого Флавиу Болсонару назвал решение Верховного суда, принятое в воскресенье, о продлении времени голосования на два часа. Об этом просил его соперник, когда стало известно, что в крупнейших городах страны отменили рейсы общественного транспорта или вообще не выпустили автобусы на маршрут, из-за чего часть избирателей не смогла вовремя добраться до избирательных участков.

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"Я не приму того, что правила игры были изменены в последнюю минуту, опять же, друзьями Лулы в Федеральном Верховном Суде. Непонятно, как это произошло. Нужно многое выяснить, прежде чем Бразилия просто признает этот грязный трюк, который произошел во время этих выборов. Я не откажусь от своей Бразилии!" — заявил Болсонару.

Он заявляет, что не признает результаты выборов: "Учитывая то, как развивались эти события, невозможно признать результаты выборов. Мы задействуем нашу юридическую команду, мы будем требовать отмены этих выборов".

Победа Лулы противоречила данным опросов и шла вразрез с тенденцией к "правому курсу", которая в настоящее время наблюдается в странах Латинской Америки.

Старший сын бывшего президента Жаира Болсонару лидировал в первом туре выборов, однако во втором туре проиграл, отстав от соперника более чем на 4 миллиона голосов.

Впрочем, по словам аналитиков, аннулирование результатов президентских выборов крайне маловероятно. На это указывает как значительный разрыв, с которым Флавио Болсонару уступил Луле (этот отрыв более чем вдвое превышает тот, с которым в своё время проиграл его отец), так и тот факт, что избирательный штаб самого Болсонару также просил продлить время голосования — из-за дождей на юге страны.

Отказ Болсонару-младшего признать поражение напоминает реакцию его отца после того, как тот проиграл Лули на выборах 2022 года.

Бывший президент Жаир Болсонару так и не признал своего поражения; впоследствии он был приговорен к 27 годам лишения свободы за организацию государственного переворота с целью удержания власти.

Напомним, что Фокус писал о победе 80-летнего Лулы на президентских выборах в Бразилии.

Стоит напомнить, что в первом туре президентских выборов в Бразилии ни один из кандидатов не набрал 50 % голосов. Лула тогда набрал примерно 44,6 %, а его правый соперник — 47,4 %.