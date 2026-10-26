Скандал у Бразилії: Болсонару вимагає скасувати вибори та погрожує судом

Як повідомив виборчий суд країни, діючий президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора Флавіу Болсонару, здобувши історичну перемогу, що забезпечила йому четвертий президентський термін.

Втім, старший син колишнього президента Жаіра Болсонару, якого засудили до 27-рісного строку за спробу державного перевороту, вже відмовився визнати поразку й заявив, що вимагатиме анулювання результатів виборів, повідомляє Reuters.

Болсонару-молодший вимагає скасувати вибори

Підставою для цього Флавіу Болсонару назвав рішення Верховного суду, ухвалене в неділю, про продовження часу голосування на дві години. Про це просив його суперник, коли стало відомо, що в найбільших містах країни відмінили рейси громадського транспорту, або взагалі не випустили автобуси на маршрут, через що частина виборців не могла вчасно дістатись до дільниць.

"Я не прийму того, що правила гри були змінені в останню хвилину, знову ж таки, друзями Лули у Федеральному Верховному Суді. Незрозуміло, як це сталося. Потрібно багато чого з'ясувати, перш ніж Бразилія просто визнає цей брудний трюк, який стався під час цих виборів. Я не відмовлюся від своєї Бразилії!" – заявив Болсонару.

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Він стверджує, що не визнає результатів виборів: "У контексті того, як відбувалися ці події, неможливо визнати результати виборів. Ми будемо використовувати нашу юридичну команду, ми будемо вимагати скасування цих виборів".

Перемога Лули суперечила даним опитувань та пішла урозріз із тенденцією до "правого курсу", який нині спостерігається у країнах Латинської Америки.

Старший син колишнього президента Жаїра Болсонару лідирував у першому турі виборів, проте в другому турі програв, відставши від суперника більш ніж на 4 мільйони голосів.

Втім, за словами аналітиків, анулювання результатів президентських виборів є вкрай малоймовірним. На це вказує як значний розрив, із яким Флавіу Болсонару програв Лулі (цей відрив більш ніж удвічі перевищує той, із яким свого часу програв його батько), так і той факт, що виборчий штаб самого Болсонару також просив продовжити час голосування — через дощі на півдні країни.

Відмова Болсонару-молодшого визнати поразку нагадує реакцію його батька після того, як той програв Лулі на виборах 2022 року.

Колишній президент Жаїр Болсонару так і не визнав своєї поразки; згодом його було засуджено до 27 років ув'язнення за організацію державного перевороту з метою утримання влади.

Нагадаємо, Фокус писав про перемогу 80-річного Лули на президентських виборах у Бразилії.

Варто нагадати, що у першому турі президентських виборів у Бразилії жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Лула тоді набрав приблизно 44,6%, а його правий суперник — 47,4%.