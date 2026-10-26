"Історична перемога": 80-річний Лула вчетверте став президентом Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг на президентських виборах у Бразилії, обійшовши у другому турі сенатора Флавіо Болсонару. Після підрахунку понад 99% голосів з'ясувалося, що чинний президент набрав 51,75%.

За Болсонару натомість проголосували 48,25% виборців. Відрив у результатах складає близько 4,3 мільйона голосів, пише The Guardian.

CNN зазначає, що ця історична перемога робить 80-річного лівого лідера першим бразильським президентом, обраним на цю посаду чотири рази. Це також перший випадок з часу відновлення прямих президентських виборів у 1989 році, коли кандидат здобув президентство, посівши друге місце в першому турі.

Перемога Лули стала серйозним ударом для політичного руху Болсонару. Флавіо не вдалося досягти того, чого не зміг досягти і його батько, колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару: перемогти на виборах Лулу.

Видео дня

За даними The Guardian, ця перемога стала ударом і для президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому вважається міжнародним союзником клану Болсонару. Трамп сподівався, що Болсонару стане черговим у низці протрампівських лідерів, які прийшли до влади в Латинській Америці.

Перед закриттям виборчих дільниць у неділю Трамп заявив, що він стежить за другим туром президентських виборів у Бразилії. Він відмовився підтримати жодного з кандидатів, однак відомо, що раніше він високо оцінив результати Флавіо у першому турі та назвав вибори "дуже важливими".

У вівторок Лулі має виповнитися 81 рік. Він вперше став президентом у 2002 році після трьох спроб, які не увінчалися успіхом. Лула відпрацював два терміни поспіль, а згодом, у 2022, повернувся на посаду глави держави.

Варто нагадати, що у першому турі президентських виборів у Бразилії жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Лула тоді набрав приблизно 44,6%, а його правий суперник — 47,4%.

Нагадаємо, раніше Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв'ю El País казав, що війну в Україні можна припинити переговорами.

Також у 2025 році Луїс Інасіу Лула да Сілва обіцяв просити Володимира Путіна приїхати на переговори у Стамбулі.