"Историческая победа": 80-летний Лула в четвертый раз стал президентом Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии, обойдя во втором туре сенатора Флавио Болсонару. После подсчёта более 99% голосов выяснилось, что действующий президент набрал 51,75%.

За Болсонару же проголосовали 48,25% избирателей. Разница в результатах составляет около 4,3 миллиона голосов, пишет The Guardian.

CNN отмечает, что эта историческая победа делает 80-летнего лидера левых первым бразильским президентом, избранным на этот пост четыре раза. Это также первый случай со времени восстановления прямых президентских выборов в 1989 году, когда кандидат стал президентом, заняв второе место в первом туре.

Победа Лулы стала серьёзным ударом для политического движения Болсонару. Флавио не удалось достичь того, чего не смог достичь и его отец, бывший президент Бразилии Жаир Болсонару: победить на выборах Лулу.

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По данным The Guardian, эта победа стала ударом и для президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома считается международным союзником клана Болсонару. Трамп надеялся, что Болсонару станет очередным в ряду протрамповских лидеров, пришедших к власти в Латинской Америке.

Перед закрытием избирательных участков в воскресенье Трамп заявил, что следит за вторым туром президентских выборов в Бразилии. Он отказался поддержать кого-либо из кандидатов, однако известно, что ранее он высоко оценил результаты Флавио в первом туре и назвал выборы "очень важными".

Во вторник Луле исполнится 81 год. Он впервые стал президентом в 2002 году после трёх неудачных попыток. Лула отработал два срока подряд, а затем, в 2022 году, вернулся на пост главы государства.

Стоит напомнить, что в первом туре президентских выборов в Бразилии ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Лула тогда набрал примерно 44,6%, а его правый соперник — 47,4%.

Напомним, ранее Луис Инасиу Лула да Силва в интервью El País заявил, что войну в Украине можно прекратить путем переговоров.

Кроме того, в 2025 году Луис Инасиу Лула да Силва пообещал попросить Владимира Путина приехать на переговоры в Стамбул.