Репкер вместо эксречницы США Закарии: Белый дом пошутил о Ники Минаже в роли пресс-секретаря

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг пошутил, что новой пресс-секретарью администрации может стать Ники Минаж. Он опубликовал видео разговора с рэпершей о трудолюбии Дональда Трампа.

Стивен Чунг, занимающий пост директора по коммуникациям Белого дома, в социальной сети X пошутил, что новой пресс-секретарью администрации может стать рэперша Ники Минаж. К посту он добавил видео своего разговора с артисткой.

"Дамы и господа! Похоже, мы нашли нового пресс-секретаря Белого дома!".

В ролике Чунг спросил, есть ли кто-нибудь более трудолюбивый, чем Дональд Трамп, в разгар предвыборной кампании, которая должна состояться 3 ноября.

"Конечно, нет. Он мог бы закинуть ноги на стол и просто отдыхать до конца недели, особенно сейчас. Но нет, он продолжает двигаться вперёд", — ответила Минаж.

Видео дня

Она убеждена, что президент заботится и о других республиканцах, которым нужно победить на предстоящих выборах, а значит — "он замечательный человек".

Стоит отметить, что эта шутка прозвучала на фоне скандального увольнения бывшей пресс-секретаря Трампа. Кэти Закария пробыла на посту всего 5 дней после назначения. Президент США объявил о нем 9 октября, а первый брифинг она провела 13-го, и он длился всего 14 минут. Во время него она перепутала мужчину с президентом. Женщина, которую представили как адвоката, на самом деле не сдавала квалификационный экзамен bar exam. Минаж, в свою очередь, открыто поддерживает Трампа и не раз называла себя его "фанаткой номер один".

Ранее сообщалось, что Кэти Закария проработала пресс-секретарью Белого дома менее недели, но успела привлечь к себе внимание всего мира. Сначала она провела самый короткий брифинг за последние десятилетия, на котором перепутала своего мужа с президентом.

Кроме того, Закария оказалась в центре слухов после того, как в сети появилась фотография бывшей секретарши рядом с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Внимание привлекло то, что лежало на его столе.