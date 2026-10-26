Реперка замість ексречниці США Закарії: Білий дім пожартував про Нікі Мінаж у ролі прессекрерки

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг пожартував, що новою речницею адміністрації може стати Нікі Мінаж. Він опублікував відео розмови з реперкою про працьовитість Дональда Трампа.

Стівен Чунг, який займає пост директора Білого дому з комунікацій, у соцмережі Х пожартував, що новою речницею адміністрації може стати реперка Нікі Мінаж. До допису він додав відео своєї розмови з артисткою.

"Леді та джентльмени! Схоже, ми знайшли нового прессекретаря Білого дому!".

У ролику Чунг запитав, чи є хтось більш працьовитий за Дональда Трампа в розпал виборчої компанії, яка має пройти 3 листопада.

"Звісно, ні. Він міг би закинути ноги на стіл і просто відпочивати до кінця тижня, особливо зараз. Але ні, він продовжує рухатися вперед", – відповіла Мінаж.

Вона переконана, що президент дбає й про інших республіканців, яким потрібно перемогти на майбутніх виборах, а, отже – "він чудова людина".

Видео дня

Варто зазначити, що жарт прозвучав на тлі скандального звільнення колишньої прессекретарки Трампа. Кеті Закарія пробула на посту лише 5 днів після призначення. Президент США оголосив про нього 9 жовтня, а перший брифінг вона провела 13-го, і він тривав лише 14 хвилин. Під час нього вона переплутала чоловіка з президентом. Жінка, яку представили адвокаткою, насправді не складала кваліфікаційний іспит bar exam. Мінаж, своєю чергою, відкрито підтримує Трампа й не раз називала себе його "фанаткою номер один".

Раніше повідомлялося, що Кеті Закарія пропрацювала речницею Білого дому менш ніж тиждень, але встигла привернути до себе увагу усього світу. Спершу вона провела найкоротший брифінг за десятиліття, на якому переплутала чоловіка з президентом.

Також Закарія опинилася у центрі пліток після того, як у мережі зʼявилося фото експрессекретарки поруч з Дональдом Трампом з Овального кабінету. Погляд привернуло те, що лежало на його столі.