На президентских выборах в Болгарии лидирует действующая вице-президент Илияна Йотова, которая выступает за возобновление диалога с Россией.

Согласно данным экзит-полов, она и её кандидат в вице-президенты Кирилл Вилчев набрали 35,3 % голосов, что позволяет им несколько опережать проукраинского политика Андрея Гюрова. Об этом сообщил болгарский телеканал BNT, сославшись на данные экзит-полов по состоянию на 19:00 25 октября.

Политическая платформа Илианы Йотовой совпадает с позицией бывшего президента Румена Радева, который также придерживался пророссийских взглядов. Ее главный оппонент, бывший премьер-министр Андрей Гюров, занимает второе место с 32,4% голосов. Гюров известен своей твёрдой поддержкой Украины и непосредственным участием в подписании двустороннего соглашения между Киевом и Софией.

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Бывший премьер-министр Болгарии Андрей Гюров Фото: Википедия

На третьем месте — Костадин Костадинов, лидер пророссийской ультраправой партии "Возрождение" ("Възраждане"), набравший 12,6 % голосов. Общая явка избирателей на момент фиксации этих результатов составила 22,3%.

Позиция Илианы Йотовой по поводу войны в Украине

Заявления и публичные выступления Илианы Йотовой отражают политическую линию бывшего президента Румена Радева, ориентированную на дипломатическое урегулирование и возобновление диалога с Москвой.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Йотова публично заявила, что "мир в Украине возможен, но не военным путем". Она призвала как можно скорее усадить Киев и Москву за стол переговоров без выдвижения каких-либо предварительных ультиматумов.

В частности, политик воздерживается от поддержки активной военной помощи Украине. Илиана подчеркивает, что война "непосредственно затрагивает Болгарию", превращая Черноморский регион в зону повышенного риска. В своих заявлениях она регулярно акцентирует внимание на экономических и энергетических последствиях конфликта для Европы. Йотова выступает за превращение Черного моря в "зону мира и свободных торговых коридоров" вместо противостояния.

Напомним, накануне промежуточных выборов в США российские власти развернули тайную кампанию по оказанию влияния в интернете. Ее цель — сформировать общественное мнение и подорвать позиции как демократов, так и республиканцев, выступающих в поддержку Украины.

Кроме того, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва победил сенатора Флавио Болсонару, одержав историческую победу, которая обеспечила ему четвёртый президентский срок. Впрочем, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота, уже отказался признать поражение и заявил, что будет требовать аннулирования результатов выборов.