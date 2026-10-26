На президентських виборах у Болгарії лідирує чинна віцепрезидентка Іліяна Йотова, яка виступає за відновлення діалогу з Росією.

Згідно з даними екзитполів, вона та її кандидат у віцепрезиденти Кирил Вилчев отримали 35,3% голосів, що дозволяє їм дещо випереджати проукраїнського політика Андрея Гюрова. Про це повідомив болгарський телеканал BNT, посилаючись на дані екзитполів станом на 19:00 25 жовтня.

Політична платформа Іліяни Йотової збігається з позицією колишнього президента Румена Радева, який також дотримувався проросійських поглядів. Її головний опонент, колишній прем'єр-міністр Андрей Гюров, посідає друге місце з 32,4% голосів. Гюров відомий своєю твердою підтримкою України та безпосередньою участю в підписанні двосторонньої угоди між Києвом і Софією.

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Колишній прем'єр-міністр Болгарії Андрей Гюров Фото: Вікіпедія

На третьому місці — Костадін Костадінов, лідер проросійської ультраправої партії "Відродження" ("Възраждане"), який набрав 12,6% голосів. Загальна явка виборців на момент фіксації цих результатів становила 22,3%.

Позиція Іліяни Йотової щодо війни в Україні

Заяви та публічна риторика Іліяни Йотової відображають політичну лінію колишнього президента Румена Радева, орієнтовану на дипломатичне врегулювання та відновлення діалогу з Москвою.

Під час виступу на Генасамблеї ООН Йотова публічно висловила позицію про те, що "мир в Україні можливий, але не військовим шляхом". Вона закликала якнайшвидше посадити Київ та Москву за стіл переговорів без висунення будь-яких попередніх ультиматумів.

Зокрема, політикиня утримується від підтримки активного військового сприяння Україні. Іліяна наголошує на тому, що війна "прямо зачіпає Болгарію", перетворюючи Чорноморський регіон на зону підвищеного ризику. У своїх заявах вона регулярно робить акцент на економічних і енергетичних наслідках конфлікту для Європи. Йотова виступає за перетворення Чорного моря на "зону миру та вільних торговельних коридорів" замість протистояння.

Нагадаємо, напередодні проміжних виборів у США російська влада запустила таємну кампанію щодо впливу в інтернеті. Її мета — сформувати громадську думку та підірвати позиції як демократів, так і республіканців, які виступають на підтримку України.

Крім того, діючий президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора Флавіу Болсонару, здобувши історичну перемогу, що забезпечила йому четвертий президентський термін. Втім, старший син колишнього президента Жаіра Болсонару, якого засудили до 27-рісного строку за спробу державного перевороту, вже відмовився визнати поразку й заявив, що вимагатиме анулювання результатів виборів.