Предупреждение Сеулу: Северная Корея подтянула артиллерию к границе с Югом (видео)

Северная Корея направила письмо в Совет Безопасности ООН, где обвинила Сеул в том, что тот якобы сфабриковал сентябрьский инцидент с подрывом на мине.

Более того, вблизи границы с Южной Кореей замечены северокорейские гаубицы, сообщает Reuters.

Как утверждает корреспондент агентства, он видел три корейские бронемашины с наблюдательного пункта в южнокорейском городе Кимпхо, откуда просматривается граница. Они стояли на открытой местности, а южнокорейское информационное агентство "Ренхап" идентифицировало их как 122-мм самоходные гаубицы. Их стволы были направлены в южную сторону.

Также возле них были замечены от 20 до 30 солдат армии КНДР, которые устанавливали ограждения в пределах демилитаризованной зоны (ДМЗ).

По словам аналитиков, размещение гаубиц на открытой местности — редкий случай демонстрации северокорейской стороной подобной артиллерии.

Видео дня

"Для Северной Кореи крайне необычно выставлять свою самоходную артиллерию напоказ столь демонстративно. Демонстрируя технику таким образом, Северная Корея дает понять — не на словах, а на деле, — что намерена проводить свою пограничную политику с позиции силы, а не путем диалога или переговоров", — считает Лим Ыль Чхоль, профессор Университета Кеннам в Сеуле.

Он отмечает, что это — предупреждение Сеулу, чтобы тот не допускал эскалации приграничного конфликта и случайного столкновения.

Письмо Пхеньяна в ООН: причины и угрозы

В письме, которое Северная Корея 26 октября направила в Совбез ООН, говорится, что Сеул якобы использует инцидент с миной, чтобы представить строительные работы, проводимые Пхеньяном в приграничной зоне, как военное вторжение.

В письме Северная Корея предупредила, что любые посягательства на ее суверенитет могут спровоцировать принятие мер в порядке самообороны, а вся ответственность за возможные последствия ляжет исключительно на Южную Корею.

Это письмо стало ответом на обращение Южной Кореи в Совет Безопасности ООН, направленное на прошлой неделе. В нем утверждалось, что взрыв, произошедший 21 сентября в демилитаризованной зоне (ДМЗ), был вызван миной, установленной северокорейскими военными, что является нарушением Соглашения о перемирии в Корейской войне.

В тот день два взрыва прогремели во время операции по расчистке маршрута к югу от военной демаркационной линии на западном участке ДМЗ, в результате чего ранения получили трое южнокорейских военнослужащих.

Сеул и Командование ООН провели расследование и заявили, что взрыв был вызван противопехотными минами северокорейского происхождения, заложенными в нарушение Соглашения о перемирии 1953 года. Южная Корея потребовала от Пхеньяна извинений и ответственных мер

Пхеньян свою причастность отрицает.

Напомним, в начале месяца КНДР запустила баллистику в сторону Южной Кореи и угрожает стрельбой на границе.

Также сообщалось, что Северная Корея построила новый объект по обогащению урана.