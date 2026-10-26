Попередження Сеулу: Північна Корея перекинула артилерію до кордону з Півднем (відео)

Північна Корея надіслала листа до Ради Безпеки ООН, у якому звинуватила Сеул у тому, що той нібито сфабрикував вересневий інцидент із підривом на міні.

Ба більше, поблизу кордону з Південною Кореєю помітили північнокорейські гаубиці, повідомляє Reuters.

Як стверджує кореспондент агентства, він бачив три корейські бронемашини зі спостережного пункту в південнокорейському місті Кімпхо, звідки видно кордон. Вони стояли на відкритій місцевості, а південнокорейське інформаційне агентство "Ренхап" ідентифікувало їх як 122-мм самохідні гаубиці. Їхні стволи були спрямовані на південь.

Також поблизу них було помічено від 20 до 30 солдатів армії КНДР, які встановлювали огорожі в межах демілітаризованої зони (ДМЗ).

За словами аналітиків, розміщення гаубиць на відкритій місцевості — рідкісний випадок демонстрації північнокорейською стороною подібної артилерії.

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"Для Північної Кореї вкрай незвично так демонстративно виставляти на показ свою самохідну артилерію. Демонструючи техніку таким чином, Північна Корея дає зрозуміти — не на словах, а на ділі, — що має намір проводити свою прикордонну політику з позиції сили, а не шляхом діалогу чи переговорів", — вважає Лім Іль Чхоль, професор Університету Кеннам у Сеулі.

Він зазначає, що це — попередження Сеулу, щоб той не допускав ескалації прикордонного конфлікту та випадкового зіткнення.

Лист Пхеньяна до ООН: причини та загрози

У листі, який Північна Корея 26 жовтня надіслала до Ради Безпеки ООН, йдеться про те, що Сеул нібито використовує інцидент із міною, щоб представити будівельні роботи, які проводить Пхеньян у прикордонній зоні, як військове вторгнення.

У листі Північна Корея попередила, що будь-які посягання на її суверенітет можуть спровокувати вжиття заходів у порядку самооборони, а вся відповідальність за можливі наслідки ляже виключно на Південну Корею.

Цей лист став відповіддю на звернення Південної Кореї до Ради Безпеки ООН, надіслане минулого тижня. У ньому стверджувалося, що вибух, який стався 21 вересня в демілітаризованій зоні (ДМЗ), був спричинений міною, встановленою північнокорейськими військовими, що є порушенням Угоди про перемир’я у Корейській війні.

Того дня пролунали два вибухи під час операції з розчищення маршруту на південь від військової демаркаційної лінії на західній ділянці ДМЗ, внаслідок чого поранення отримали троє південнокорейських військовослужбовців.

Сеул і Командування ООН провели розслідування та заявили, що вибух спричинили протипіхотні міни північнокорейського походження, закладені з порушенням Угоди про перемир’я 1953 року. Південна Корея вимагає від Пхеньяна вибачень та відповідних заходів

Пхеньян заперечує свою причетність.

Нагадаємо, на початку місяця КНДР запустила балістичну ракету в бік Південної Кореї та погрожує обстрілом на кордоні.

Також повідомлялося, що Північна Корея збудувала новий об’єкт зі збагачення урану.