Выборы в Израиле: Нетаньяху предупредил сограждан о "втором Холокосте" и показал ядерный взрыв

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в преддверии досрочных парламентских выборов в 26-й созыв Кнессета, которые состоятся уже завтра, 27 октября, усилил свою риторику в сфере нацбезопасности.

У себя в Х политик опубликовал большой пост-предупреждение о том, что может грозить стране, если она сделает неправильный выбор и проголосует за политика, который не сможет довести войну с Ираном до полного завершения.

Автором этого прогноза он указал Юваля Блумберга, правого израильского обозревателя. По словам последнего, сейчас Израиль находится "в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности", поскольку если Иран обзаведется ядерным оружием, то мир изменится навсегда:

"Все остальное — сущие пустяки по сравнению с экзистенциальной угрозой, исходящей от Ирана и "шиитской оси"".

В прогнозе Блумберг указывает на то, что у Израиля есть еще два года, пока президентом США является Дональд Трамп, и за это время необходимо решить иранский вопрос, потому что неизвестно, какой будет политика следующего главы Белого дома.

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"Это то самое "окно возможностей", которое у нас осталось, чтобы выполнить необходимую работу и обеспечить наше физическое существование на годы вперед. Все ресурсы государства должны быть направлены на решение этой задачи. Катар, ультраортодоксы, вопросы призыва, тревожные сообщения — все это лишь огромная дымовая завеса, призванная скрыть единственную проблему, которая по своей значимости затмевает все остальное. Если в центре страны разорвутся две атомные бомбы, кому тогда будет дело до всех этих надуманных скандалов? Будущие поколения не простят нам, если мы упустим этот исторический шанс — возможность выполнить важнейшую миссию, стоящую перед нашим поколением", — пишет обозреватель.

Он призывает не отдавать голос за того, кто "кто не способен выполнить поставленную задачу, испытать дрожь в руке", поскольку в противном случае каждый, кто придет на участок и сделает другой выбор, обрекает себя и свою семью "на опасность нового Холокоста".

Пост Нетаньяху проиллюстрировал ИИ-картинкой ядерного взрыва над городом, в котором многие пользователи узнали Тель-Авив.

Фото: X (Twitter)

Как пишет ABC News, согласно опросам, большинство избирателей склоняются к поддержке еврейских или арабских партий, выступающих против Нетаньяху. Прогнозы показывают, что его партия "Ликуд" может не получить достаточного количества мест для формирования правительства большинства.

В этой ситуации премьер-министр, дольше всех занимающий этот пост в истории Израиля, решил сыграть на опасениях граждан по поводу национальной безопасности.

В другом интервью Нетаньяху заявил, что, по данным израильской разведки, Иран и его прокси-силы могут предпринять атаку, чтобы сорвать выборы, назначенные на вторник.

"Не испытывайте нас — вы получите несоразмерно тяжелые удары", — предостерег он.

Один из оппонентов Нетаньяху, Яир Лапид, заявил, что премьер-министр "потерял связь с реальностью".

Кроме того, накануне вечером в израильских СМИ появилась информация о беспрецедентном конфликте между Эялем Замиром, начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), и Нетаньяху, возникшем на фоне этой риторики.

Замир якобы обеспокоен тем, что Нетаньяху и политическое руководство страны накануне выборов подталкивают Израиль к опасной ошибке в отношениях с Ираном, что может привести к резкой и мгновенной эскалации.

Главный соперник Нетаньяху, Гади Айзенкот, выступая 25 октября вечером перед своими сторонниками в Тель-Авиве, заявил, что перед Израилем стоит выбор: международное партнерство или изоляция.

Гади Айзенкот — главный соперник Нетаньяху на выборах

Напомним, Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить его сына.

Также сообщалось, что Нетаньяху назвал Великобританию "первой исламской республикой" с ядерной бомбой.