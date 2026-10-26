Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху попередив співгромадян про "другий Голокост" і показав ядерний вибух

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху напередодні дострокових парламентських виборів до 26-го скликання Кнесету, які відбудуться вже завтра, 27 жовтня, посилив свою риторику у сфері національної безпеки.

На своїй сторінці в Х політик опублікував великий допис-попередження про те, що може загрожувати країні, якщо вона зробить неправильний вибір і проголосує за політика, який не зможе довести війну з Іраном до повного завершення.

Він вказав, що автором цього прогнозу є Юваль Блумберг, правий ізраїльський оглядач. За словами останнього, зараз Ізраїль перебуває "у реальній і відчутній екзистенційній небезпеці", оскільки якщо Іран отримає ядерну зброю, світ зміниться назавжди:

"Усе інше — суцільні дрібниці порівняно з екзистенційною загрозою, що йде від Ірану та "шиїтської осі"".

У своєму прогнозі Блумберг зазначає, що в Ізраїлю є ще два роки, поки президентом США є Дональд Трамп, і за цей час необхідно вирішити іранське питання, оскільки невідомо, якою буде політика наступного глави Білого дому.

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"Це саме те "вікно можливостей", яке у нас залишилося, щоб виконати необхідну роботу та забезпечити наше фізичне існування на довгі роки. Усі ресурси держави мають бути спрямовані на вирішення цього завдання. Катар, ультраортодокси, питання призову, тривожні повідомлення — усе це лише величезна димова завіса, покликана приховати єдину проблему, яка за своєю значимістю затьмарює все інше. Якщо в центрі країни вибухнуть дві атомні бомби, кому тоді буде діло до всіх цих надуманих скандалів? Майбутні покоління не пробачать нам, якщо ми упустимо цей історичний шанс — можливість виконати найважливішу місію, що стоїть перед нашим поколінням", — пише оглядач.

Він закликає не голосувати за того, хто "не здатний виконати поставлене завдання, відчути тремтіння в руці", оскільки в іншому разі кожен, хто прийде на дільницю й зробить інший вибір, прирікає себе та свою сім’ю "на небезпеку нового Голокосту".

У своєму дописі Нетаньяху розмістив ілюстрацію, створену за допомогою штучного інтелекту, на якій зображено ядерний вибух над містом, яке багато користувачів впізнали як Тель-Авів.

Фото: X (Twitter)

Як повідомляє ABC News, згідно з опитуваннями, більшість виборців схиляється до підтримки єврейських або арабських партій, які виступають проти Нетаньяху. Прогнози показують, що його партія "Лікуд" може не отримати достатньої кількості місць для формування уряду більшості.

У цій ситуації прем’єр-міністр, який найдовше обіймав цю посаду в історії Ізраїлю, вирішив зіграти на побоюваннях громадян щодо національної безпеки.

В іншому інтерв’ю Нетаньяху заявив, що, за даними ізраїльської розвідки, Іран та його проксі-сили можуть здійснити атаку, щоб зірвати вибори, призначені на вівторок.

"Не випробовуйте нас — ви отримаєте непропорційно сильні удари", — застеріг він.

Один із опонентів Нетаньяху, Яїр Лапід, заявив, що прем'єр-міністр "втратив зв'язок з реальністю".

Крім того, напередодні ввечері в ізраїльських ЗМІ з’явилася інформація про безпрецедентний конфлікт між Еялем Заміром, начальником Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), та Нетаньяху, що виник на тлі цієї риторики.

Замір нібито стурбований тим, що Нетаньяху та політичне керівництво країни напередодні виборів підштовхують Ізраїль до небезпечної помилки у відносинах з Іраном, що може призвести до різкої та миттєвої ескалації.

Головний суперник Нетаньяху, Гаді Айзенкот, виступаючи ввечері 25 жовтня перед своїми прихильниками в Тель-Авіві, заявив, що перед Ізраїлем стоїть вибір: міжнародне партнерство чи ізоляція.

Гаді Айзенкот — головний суперник Нетаньяху на виборах

Нагадаємо, що Нетаньяху заявив, що Іран намагався вбити його сина.

Також повідомлялося, що Нетаньяху назвав Велику Британію "першою ісламською республікою" з ядерною бомбою.