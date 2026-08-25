"Щось абсолютно неймовірне": Нетаньяху заявив, що Іран намагався вбити його сина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран намагався вбити одного з його синів, але не надав подробиць про те, коли і де відбулася змова, а також хто з його двох синів став метою нападу.

Заява Нетаньяху прозвучала на тлі відставання його коаліції в опитуваннях громадської думки напередодні загальних виборів 27 жовтня після війни США та Ізраїлю проти Ірану, повідомляє The Telegraf з посиланням на інтерв'ю політика урядовому каналу.

Він відреагував на повідомлення про те, що одне із ізраїльських відомств безпеки відмовилося забезпечити захист Гаді Айзенкоту, колишньому начальнику штабу армії, який йде нога в ногу з Нетаньяху у боротьбі за посаду прем'єр-міністра перед виборами. 24 серпня служба безпеки заявила, що дозволить Айзенкоту користуватися послугами озброєної охорони, але сама не надаватиме її.

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"Щодо моїх синів. Тут, я думаю, є щось абсолютно неймовірне, так. Іран націлився на одного з моїх синів. Іран намагався вбити одного з моїх синів. Іран намагався вбити одного з моїх синів, тому ця охорона — не розкіш", — заявив Нетаньяху.

У Нетаньяху — двоє синів та дочка. За даними Jerusalem Post, ймовірна змова з метою вбивства була відома ізраїльським службам безпеки протягом кількох місяців, але для ЗМІ вона була зацензурована, а липні ізраїльська влада надала розширену особисту охорону обом його синам і дружині.

У Нетаньяху двоє синів Фото: timesofisrael.com

Його старший син, 35-річний Яїр, з початку 2024 року тривалий час проводить в американському місті Майамі, що спричиняє суперечки в Ізраїлі з приводу витрат платників податків на його охорону.

Буквально напередодні стало відомо, що небезпека загрожує сім'ї Дональда Трампа, президента США. Іранське телебачення показало сюжет, в якому показані нібито спроби підібратися ближче до 20-річного Беррона, а також прозвучала сума винагороди за його вбивство $10 мільйонів.

Сім'ї і Трампа, і Нетаньяху опинилися в центрі уваги Ірану після початку війни, коли в результаті спільного американо-ізраїльського удару по Тегерану загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та чотири члени його сім'ї, включаючи його дочку Бошру та 14-місячну онуку Захру.

Сина Хаменеї, Моджтабу, було призначено новим верховним лідером через тиждень після смерті Алі Хаменеї, проте він не з'являвся на публіці з моменту свого призначення. Подейкували, що він отримав тяжкі поранення під час авіаудару.

У посланні, опублікованому з нагоди похорону батька, він пообіцяв "помститися за кров" колишнього верховного лідера. До речі, на похороні Хаменеї, який пройшов через кілька місяців після смерті аятоли, Моджтаби не було.

Нагадаємо, Нетаньяху назвав Велику Британію "першою ісламською республікою" з ядерною бомбою.

Також повідомлялося, що відносини Трампа та Нетаньяху більше не дружні.