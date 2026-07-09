Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з'явився на похоронах свого батька

9 липня іранські збройні сили розпочали атаки на військову інфраструктуру США в країнах Перської затоки після ударів США по південному узбережжю Ірану та східних провінціях. І ці удари сталися в день похорону верховного лідера аятоли Алі Хаменеї в мавзолеї в Мешхеді.

Поховання стало кульмінацією тижня масових похоронних процесій та мітингів. Хаменеї був убитий у результаті авіаудару США в перший день війни, 28 лютого. Його син, Моджтаба Хаменеї, який був серйозно поранений того ж дня, на похоронах так і не з’явився, пише Reuters.

Хаменеї поховали в мавзолеї імама Рези

Тіло Хаменеї повільно везли на вантажівці переповненими вулицями до мавзолею імама Рези. Одягнені в чорне скорботні розмахували іранськими прапорами, фотографіями покійного лідера та червоними плакатами з революційними гаслами.

Моджтабу Хаменеї не бачили після американського удару 28 лютого, під час якого він отримав поранення.

Вертоліт доставив труну Хаменеї-старшого на останній короткий відрізок шляху, оскільки вантажівка не змогла проїхати крізь щільний натовп. Потім труну поклали на килим, а позаду стояли священнослужителі, які молилися. Хаменеї поховали в мавзолеї імама Рези, який був однією з найсвятіших постатей шиїтського ісламу, а мавзолейний комплекс у Мешхеді, рідному місті Хаменеї, є центром паломництва. Мечеть із золотим куполом та ще одна мечеть із блакитним куполом входять до числа найвідоміших будівель Ірану.

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Варто зазначити, що присутні на похоронах вигукували "смерть Америці" та "смерть Трампу".

Хаменеї поховали у священному місті Мешхед

Тим часом Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що атаки та втручання США у перенаправлення суден через Ормузьку протоку порушують поступове відновлення роботи цього водного шляху.

Будь-яке подальше втручання США викличе "нищівну відповідь", заявили в Корпусі вартових ісламської революції.

За даними державних ЗМІ, іранські офіційні особи заявили, що в результаті атак США 8 та 9 липня у п’яти провінціях загинули 14 осіб, а 78 отримали поранення. А один із американських ударів припав на залізничний міст, який використовується для торгівлі з Росією та Китаєм.

Іранська армія заявила, що завдала ударів по американських системах Patriot у Кувейті, пункту раннього попередження в Катарі та складу палива армії США в Бахрейні.

Кувейт заявив, що його збройні сили збили крилату ракету, три балістичні ракети та 10 безпілотників. У Йорданії також пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану; вісім ракет було перехоплено.

Пізніше Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран випустив 10 балістичних ракет по йорданській військовій базі Азрак, яку використовують американські війська, а також по американському військовому центру управління на Близькому Сході.

Нагадаємо, ввечері 8 липня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про серію ударів по іранських об’єктах поблизу Ормузької протоки. Цей обстріл став відповіддю на іранські удари по танкерам, що проходили через протоку.

Також "Фокус" повідомляв, що з Алі Хаменеї прощалися через чотири місяці після смерті, а труну з його тілом пронесли кількома містами.