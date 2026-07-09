Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появился на похоронах отца

9 июля иранские вооруженные силы начали атаки на военную инфраструктуру США в странах Персидского залива после ударов США по южному побережью Ирана и восточным провинциям. И удары произошли в день похорон верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в мавзолее в Мешхеде.

Погребение стало кульминацией недели массовых похоронных процессий и митингов. Хаменеи был убит в результате авиаудара США в первый день войны, 28 февраля. Его сын, Моджтаба Хаменеи, который был серьезно ранен в этот же день, на похоронах так и не появился, пишет Reuters.

Хаменеи похоронили в мавзолее имама Резы

Тело Хаменеи медленно везли на грузовике по переполненным улицам к мавзолею имама Резы. Одетые в черное скорбящие размахивали иранскими флагами, фотографиями покойного лидера и красными плакатами с революционными лозунгами.

Моджтабу Хаменеи не видели после американского удара 28 февраля, во время которого он получил ранения.

Вертолет доставил гроб Хаменеи-старшего на последний короткий отрезок пути, так как грузовик не смог проехать сквозь плотную толпу. Затем гроб положили на ковер, а позади стояли молящиеся священнослужители. Хаменеи похоронили в мавзолее имама Резы, который был одной из самых святых фигур шиитского ислама, а мавзолейный комплекс в Мешхеде, родном городе Хаменеи, является центром паломничества. Мечеть с золотым куполом и еще одна мечеть с лазурным куполом входят в число самых узнаваемых зданий Ирана.

Відео дня

Стоит отметить, что скорбящие на похоронах скандировали "смерть Америке" и "смерть Трампу".

Хаменеи похоронили в священном городе Мешхед

Тем временем, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что атаки и вмешательство США в перенаправление судов через Ормузский пролив нарушают постепенное возобновление работы этого водного пути.

Любое дальнейшее вмешательство США вызовет "сокрушительный ответ", заявили в Корпусе стражей исламской революции.

По данным государственных СМИ, иранские официальные лица заявили, что в результате атак США 8 и 9 июля в пяти провинциях погибли 14 человек и 78 получили ранения. А один из американских ударов пришелся по железнодорожному мосту, используемому для торговли с Россией и Китаем.

Иранская армия заявила, что нанесла удары по американским системам Patriot в Кувейте, пункту раннего предупреждения в Катаре и складу топлива армии США в Бахрейне.

Кувейт заявил, что его вооруженные силы сбили крылатую ракету, три баллистические ракеты и 10 беспилотниками. В Иордании также прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана, восемь ракет были перехвачены.

Позже Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран выпустил 10 баллистических ракет по иорданской военной базе Азрак, используемой американскими войсками, а также по американскому военному центру управления на Ближнем Востоке.

Напомним, вечером 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о серии ударов по иранским объектам вблизи Ормузского пролива. Этот обстрел стал ответом на иранские удары по танкерам, проходившим через пролив.

Также Фокус рассказывал, что с Али Хаменеи прощались через четыре месяца после смерти, а гроб с его телом провезли по нескольким городам.