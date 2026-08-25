"Нечто совершенно невероятное": Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить его сына

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей, но не предоставил подробностей о том, когда и где произошел предполагаемый заговор, а также кто из его двух сыновей стал целью нападения.

Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне отставания его коалиции в опросах общественного мнения в преддверии всеобщих выборов 27 октября, после войны США и Израиля против Ирана, сообщает The Telegraf со ссылкой на интервью политика правительственному каналу.

Он отреагировал на сообщения о том, что одно из израильских ведомств безопасности отказалось обеспечить защиту Гади Айзенкоту, бывшему начальнику штаба армии, который идет нога в ногу с Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра перед выборами. 24 августа служба безопасности заявила, что разрешит Айзенкоту пользоваться услугами вооруженной охраны, но сама предоставлять ее не будет.

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"Что касается моих сыновей. Здесь, я думаю, есть нечто совершенно невероятное, да. Иран нацелился на одного из моих сыновей. Иран пытался убить одного из моих сыновей. Иран пытался убить одного из моих сыновей, поэтому эта охрана — не роскошь", — заявил Нетаньяху.

У Нетаньяху — двое сыновей и дочь. По данным Jerusalem Post, предполагаемый заговор с целью убийства был известен израильским службам безопасности в течение нескольких месяцев, но для СМИ он был зацензурирован, а июле израильские власти предоставили расширенную личную охрану обоим его сыновьям и жене.

У Нетаньяху двое сыновей Фото: timesofisrael.com

Его старший сын, 35-летний Яир, с начала 2024 года длительное время проводит в американском городе Майами, что вызывает споры в Израиле по поводу расходов налогоплательщиков на его охрану.

Буквально накануне стало известно, что опасность грозит и семье Дональда Трампа. Иранское телевидение показало сюжет, в котором показаны якобы попытки подобраться поближе к 20-летнему Бэррону, а также прозвучала сумма вознаграждения за его убийство в $10 миллионов.

Семьи и Трампа, и Нетаньяху оказались в центре внимания Ирана после начала войны, когда в результате совместного американо-израильского удара по Тегерану погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и четыре члена его семьи, включая его дочь Бошру и 14-месячную внучку Захру.

Сын Хаменеи, Моджтаба, был назначен новым верховным лидером через неделю после смерти Али Хаменеи, однако не появлялся на публике с момента своего назначения. Поговаривали, что он получил тяжелые ранения во время авиаудара.

В послании, опубликованном по случаю похорон отца, он пообещал "отомстить за кровь" бывшего верховного лидера. Кстати, на похоронах Хаменеи, которые прошли через несколько месяцев после смерти аятоллы, Моджтабы не было.

Напомним, Нетаньяху назвал Великобританию "первой исламской республикой" с ядерной бомбой.

Также сообщалось, что отношения Трампа и Нетаньяху больше не дружеские.