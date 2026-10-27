В Италии разразился скандал из-за помощи Украине: Мелони вступила в спор с вице-премьером

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказала упрек вице-премьеру Маттео Сальвини, который после переизбрания лидером партии "Лига" сделал громкое заявление об ограничении помощи Украине. Сальвини пообещал добиться прекращения поддержки Киева со стороны Италии.

Вице-премьер Италии также после своего переизбрания в воскресенье публично выразил сомнения по поводу того, не получили ли часть выделенных средств коррумпированные чиновники, близкие к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

"Мы не можем продолжать посылать Украине деньги и оружие. Прошу проголосовать за резолюцию… К тому же я не хотел бы, чтобы часть этих денег попала к какому-нибудь коррумпированному чиновнику, приближенному к Зеленскому", — призвал Сальвини в воскресенье.

Услышав это заявление, Мелони позвонила Сальвини. Премьер-министр выразила ему своё возмущение столь громкими обещаниями. Кроме того, она предостерегла политика от публичных споров внутри коалиции.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на фоне этого спора выразил поддержку Киеву. Он сообщил, что коалиционная партия "Вперед, Италия" не прекратит поддержку Украины. Также политик объявил, что новый пакет военной помощи Киеву уже готов и вскоре будет отправлен в Украину. Таяни подчеркнул, что Киев будет получать поддержку от страны "столько, сколько это будет необходимо".

Стоит отметить, что сам Сальвини уже неоднократно выступал за ограничение помощи Украине. Недавно он также встречался с российским послом.

Джорджия Мелони, напротив, известна своей публичной поддержкой Киева. В сентябре этого года, как писало издание Il Foglio, она заявила, что не готова изменить курс поддержки Украины, несмотря на предстоящие выборы. Мелони также пообещала не вступать в союз с политическими силами, настроенными на ограничение поддержки Киева.

Напомним, 25 октября издание Euronews сообщало, что во время антиправительственных демонстраций в Риме протестующие ворвались в Колизей.