В Італії спалахнув скандал через допомогу Україні: Мелоні вступила у суперечку з віцепрем'єром

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні дорікнула віцепрем'єру Маттео Сальвіні, який після переобрання лідером партії "Ліга" зробив гучну заяву про обмеження допомоги Україні. Сальвіні пообіцяв домогтися припинення підтримки Києва з боку Італії.

Віцепрем'єр Італії також після свого переобрання в неділю публічно висловив сумніви щодо того, чи не отримали частину отриманих коштів корумповані посадовці, наближені до президента Володимира Зеленського. Про це пише італійське видання La Repubblica.

"Ми не можемо продовжувати надсилати Україні гроші та зброю. Прошу проголосувати за резолюцію… До того ж я не хотів би, щоб частина цих грошей потрапила до якогось корумпованого чиновника, наближеного до Зеленського", — закликав Сальвіні у неділю.

Почувши цю заяву, Мелоні зробила телефонний дзвінок до Сальвіні. Прем'єрка висловила йому своє обурення такими гучними обіцянками. Також вона застерегла політика від публічних суперечок у коаліції.

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на тлі цієї суперечки висловив підтримку Києву. Він повідомив, що партія коаліції "Вперед, Італіє" не припинятиме підтримку України. Також політик оголосив про те, що новий пакет військової допомоги Києву вже готовий і скоро відправиться в Україну. Таяні наголосив, що Київ отримуватиме підтримку від країни "стільки, скільки це буде необхідно".

Варто зауважити, що сам Сальвіні вже неодноразово виступав за обмеження допомоги Україні. Нещодавно він також зустрічався з російським послом.

Джорджа Мелоні, навпаки, відома своєю публічною підтримкою Києва. У вересні цього року, як писало видання Il Foglio, вона оголосила, що не готова змінити курс підтримки України, попри прийдешні вибори. Мелоні також обіцяла не йти на союз із політичними силами, які налаштовані обмежити підтримку Києва.

Нагадаємо, 25 жовтня видання Euronews повідомляло, що під час антиурядових демонстрацій у Римі протестувальники увірвалися до Колізею.