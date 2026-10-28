В Испании столкнулись два пассажирских поезда: 50 погибших и сотни раненых (фото, видео)

Утром 28 октября в Испании, в провинции Толедо, столкнулись два скоростных пассажирских поезда, сообщили СМИ. Погибли 46 человек, десятки получили ранения. Позже данные уточнили — число погибших возросло до 50. На видео и фото с места происшествия — вагон, развернувшийся перпендикулярно направлению движения, и разбитые пассажирские купе. Каковы последствия третьей в 2026 году железнодорожной катастрофы в Испании?

Из-за железнодорожной катастрофы под Толедо приостановили движение на магистрали между Мадридом и Андалусией, говорится в материале издания El Pais. Вагоны сошли с рельсов, на месте происшествия работают спасатели, оказывающие помощь пострадавшим, а полиция устанавливает причины катастрофы. Примерное время трагедии — около 9 часов 28 октября, место — на 118-м километре между городами Мора, Оргас и Урда.

Железнодорожная катастрофа в Испании — какова ситуация в разбитых поездах 28 октября

Испанская железнодорожная компания Adif сообщила, что трагедия произошла в Толедо недалеко от города Урда. Пассажирский поезд Renfe врезался в заднюю часть поезда Iryo. Два вагона Iryo сошли с рельсов и упали в кювет. Очевидец, находившийся в одном из вагонов, рассказал, что почувствовал "сильный удар" через 40 минут после отправления с предыдущей станции. На борту Iryo 6076 находилось 146 пассажиров (в том числе один ребенок), а в AVE 2080 — 397.

Видео дня

На фото с места происшествия — поезд, наклонившийся после удара, и вагон, который оторвался от остальных, перевернулся и упал в десятке метров от путей. На фото с другого ракурса — вид вагона изнутри: видны разбитые пассажирские места и остатки облицовки и различного оборудования.

Железнодорожная катастрофа в Испании — вагони и поезда, пострадавшие 28 октября Фото: Sky News

Железнодорожная катастрофа в Испании — вагоны и купе, пострадавшие 28 октября Фото: Скриншот

Обновление 13:20 — издание El Espaniol сообщило об увеличении числа пострадавших в железнодорожной катастрофе в Испании. Согласно обновленным данным, 50 человек погибли и 179 получили ранения.

Железнодорожная катастрофа в Испании — подробности трагедии 28 октября

Возможная причина катастрофы в Испании — ошибка оператора, и эту версию поддерживают официальные лица.

"Причины столкновения неизвестны, хотя официальные источники в Министерстве транспорта придерживаются версии о человеческой ошибке", — говорится в материале.

В материале El País описаны подробности инцидента. Выяснилось, что незадолго до катастрофы вышла из строя система безопасности, и на участке в Толедо остановили восемь поездов. Затем поступила команда возобновить движение, но машинист Iryo "не смог этого сделать и поэтому остался на месте". Тем временем сзади начал набирать скорость поезд Renfe и врезался в вагоны с людьми.

Железнодорожная катастрофа в Испании — место трагедии 28 октября Фото: El Pais

Представители местных властей сообщили о большом количестве раненых с политравмами, которых доставили в ближайшие больницы. Суд города Оргеса (Толедо) будет отвечать за подсчёт числа погибших и начнёт расследование причин аварии.

Отметим, что Фокус писал о предыдущей железнодорожной катастрофе в Испании, произошедшей 18 января 2026 года. В результате инцидента погибли 38 человек, а 150 получили ранения. Поезд следовал из Малаги в Мадрид, а авария произошла в Кордове. Машинист сообщил, что слышал посторонние звуки во время движения со скоростью около 250 км/ч. В результате инцидента три вагона развернулись и перегородили путь встречному поезду. По данным полиции, речь могла идти о саботаже. Еще одна железнодорожная катастрофа произошла 20 января того же года: в Каталонии сошел с рельсов поезд. Причина инцидента — сход лавины: погибли 30 человек.

Напоминаем, что 26 октября в Испании произошла ещё одна трагедия: автобус с пассажирами сорвался с 20-метрового обрыва.