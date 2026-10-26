В Испании автобус упал с 20-метрового склона: пострадали 83 человека

В испанском муниципалитете Фогарс-де-Монтклус автобус съехал с дороги и упал с 20-метрового склона. В результате аварии 25 октября пострадали 83 человека, семеро из них получили тяжелые травмы.

По данным испанского агентства EFE, автобус регулярного сообщения по неустановленным причинам съехал с узкой извилистой дороги и упал со склона.

Авария произошла около 16:43 на трассе BV-5114. Обстоятельства аварии расследуются.

По информации министра здравоохранения Каталонии Ольги Пане, 58 пострадавших получили лёгкие травмы, 18 — травмы средней степени тяжести, ещё семеро находились в тяжёлом состоянии. У людей диагностировали переломы, травмы и множественные повреждения. Их доставили в больницы в Гранольерсе, Жироне и Барселоне.

К спасательной операции были привлечены десятки пожарных, 33 машины скорой помощи и два медицинских вертолета. Некоторые пассажиры смогли самостоятельно выбраться из автобуса и подняться на дорогу, другим помогали спасатели.

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Вечером 25 октября пожарные обследовали территорию вокруг автобуса с помощью дронов с тепловизорами и служебных собак. Они заявили, что с очень высокой вероятностью других пострадавших нет. В то же время поисковые работы продолжились.

Автобус компании Sagalés курсировал по маршруту 573 между железнодорожной станцией Сан-Селони и природным парком Монтсени. Точное количество пассажиров на момент аварии не установлено, поскольку автобус подбирал пассажиров на промежуточных остановках.

Вертолет над местом аварии Фото: EFE / Bomberscat

26 октября спасатели и технические специалисты компании пытаются вытащить автобус со склона с помощью большого автокрана. На месте остаются 16 подразделений пожарной службы Каталонии, которые проверяют окрестности, чтобы окончательно исключить возможность наличия других пострадавших.

Напомним, 19 июня недалеко от британского города Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб машинист одного из поездов, ещё почти 90 человек получили ранения. Полиция объявила чрезвычайную ситуацию.

22 апреля 2026 года в Болгарии недалеко от границы с Турцией автобус с гражданами Украины наехал на людей, вышедших из салона после вынужденной остановки. В результате аварии два человека погибли, ещё 16 получили травмы различной степени тяжести.