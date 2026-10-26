В Іспанії автобус упав з 20-метрового схилу: постраждали 83 людини

В іспанському муніципалітеті Фогарс-де-Монтклус автобус з'їхав із дороги та впав із 20-метрового схилу. Унаслідок аварії 25 жовтня постраждали 83 людини, семеро з них дістали важкі травми.

За даними іспанського агентства EFE, автобус регулярного сполучення з невстановлених причин з'їхав із вузької звивистої дороги та впав у схил.

Аварія сталася близько 16:43 на дорозі BV-5114. Обставини аварії розслідують.

За інформацією міністерки охорони здоров'я Каталонії Ольги Пане, 58 постраждалих дістали легкі травми, 18 — травми середнього ступеня тяжкості, ще семеро перебували у важкому стані. У людей діагностували переломи, травми та множинні ушкодження. Їх доправили до лікарень у Гранольєрсі, Жироні та Барселоні.

До рятувальної операції залучили десятки пожежників, 33 машини швидкої допомоги та два медичні гелікоптери. Деякі пасажири змогли самостійно вибратися з автобуса й піднятися на дорогу, іншим допомагали рятувальники.

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Увечері 25 жовтня пожежники обстежили територію навколо автобуса за допомогою дронів із тепловізорами та службових собак. Вони заявили, що з дуже високою ймовірністю інших постраждалих немає. Водночас пошукові роботи продовжили.

Автобус компанії Sagalés курсував за маршрутом 573 між залізничною станцією Сан-Селоні та природним парком Монтсені. Точну кількість пасажирів на момент аварії не встановили, оскільки транспорт збирав людей на проміжних зупинках.

Гелікоптер над місцем аварії Фото: EFE / Bomberscat

26 жовтня рятувальники та технічні фахівці компанії намагаються витягнути автобус зі схилу за допомогою великого автокрана. На місці залишаються 16 підрозділів пожежної служби Каталонії, які перевіряють околиці, щоб остаточно виключити можливість наявності інших постраждалих.

Нагадаємо, 19 червня поблизу британського міста Бедфорд зіткнулися два пасажирські потяги. Унаслідок аварії загинув машиніст одного з поїздів, ще майже 90 людей отримали поранення. Поліція оголосила надзвичайну ситуацію.

22 квітня 2026 року в Болгарії поблизу кордону з Туреччиною автобус із громадянами України наїхав на людей, які вийшли з салону після вимушеної зупинки. Унаслідок аварії двоє людей загинули, ще 16 отримали травми різного ступеня тяжкості.