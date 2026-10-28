В Іспанії зіштовхнулись два пасажирських потяги: 50 загиблих і сотні поранених (фото, відео)

Зранку 28 жовтня в Іспанії у провінції Толедо зіштовхнулись два швидкісні пасажирські потяги, повідомили медіа. Загинуло 46 людей, десятки отримали поранення. Згодом дані уточнили — кількість загиблих зросла до 50. На відео та фото з місця подій — вагон, який розвернувся перпендикулярно напрямку руху, та потрощені місця для пасажирів. Які наслідки третьої у 2026 році залізничної катастрофи в Іспанії?

Через залізничну катастрофу під Толедо зупинили рух на магістралі між Мадридом та Андалусією, ідеться у матеріалі медіа El Pais. Вагони зійшли з рейок, на місці інциденту працюють рятувальники, які надають допомогу потерпілим, та поліція встановлює причини катастрофи. Орієнтовний час трагедії — близько 9 год 28 жовтня, місце — на 118 км між містами Мора та Оргас й Урда.

Залізнична катастрофа в Іспанії — яка ситуація у потрощених потягах 28 жовтня

Іспанська залізнична компанія Adif повідомила, що трагедія сталась у Толедо біля міста Урда. Пасажирський потяг Renfe врізався у задню частину потягу Iryo. Два вагони Iryo зійшли з рейок та упали з боку від залізничної колії. Очевидець, який перебував у одному з вагонів, розповів, що відчув "сильний удар" через 40 хвилин після від'їзду з попередньої станції. На борту Iryo 6076 було 146 пасажирів (з них — одна дитина), а в AVE 2080 — 397.

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На фото з місця подій — потяг, який нахилився після удару, та вагон, який відірвався від решти, перевернувся та упав на відстані десятка метрів від колії. На фото з іншого ракурсу — вигляд вагона з середини: бачимо потрощені місця для пасажирів та залишки облицювання й різного устаткування.

Залізнична катастрофа в Іспанії — вагони та потяги на місці трагедії 28 жовтня Фото: Sky News

Залізнична катастрофа в Іспанії — вагони та купе на місці трагедії 28 жовтня Фото: Скриншот

Оновлення 13:20 — медіа El Espaniol повідомило про зростання кількості постраждалих у залізничній катастрофі в Іспанії. Згідно з оновленими даними, 50 людей загинуло і 179 отримали поранення.

Залізнична катастрофа в Іспанії — деталі трагедії 28 жовтня

Можлива причина катастрофи в Іспанії — помилка оператора, і цю версію підтримують посадовці.

"Причини зіткнення невідомі, хоча офіційні джерела Міністерства транспорту підтримують теорію людської помилки", — ідеться у матеріалі.

У матеріалі El Paiso описали деталі інциденту. З'ясувалось, що незадовго до катастрофи вийшла з ладу система безпеки й на ділянці в Толедо зупинили вісім потягів. Потім надійшла команда відновити рух, але машиніст Iryo "не зміг цього зробити й тому лишився". Тим часом позаду почав розганятись Renfe й врізався у потяг.

Залізнична катастрофа в Іспанії — місце трагедії 28 жовтня Фото: El Pais

Представники місцевої влади повідомили про велику кількість поранених з політравмами, яких відправили у найближчі лікарні. Суд міста Оргеса (Толедо) відповідатиме за підрахунок кількості загиблих та почне розслідування причин аварії.

Зазначимо, Фокус писав про попередню залізничну катастрофу в Іспанії, яка сталась 18 січня 2026 року. Внаслідок інциденту загинуло 38 людей й 150 отримали поранення. Потяг їхав з Малаги до Мадрида, а аварія сталась у Кордові. Машиніст повідомив, що чув сторонні звуки під час руху на швидкості близько 250 км/год. Внаслідок інциденту три вагони розвернулись та загодили шлях зустрічному потягу. За даними поліції, могла іти мова про саботаж. Ще одна залізнична катастрофа сталась 20 січня того ж року: зійшов з колії потяг у Каталонії. Причина інциденту — сходження лавини: загинуло 30 людей.

Нагадуємо, 26 жовтня в Іспанії сталась ще одна трагедія: автобус з пасажирами упав з 20-метрового схилу.