Военно-морские силы Великобритании развернули три из своих четырёх стратегических атомных подводных лодок класса "Венгард" (Vanguard) — это самое масштабное одновременное развертывание за последние более пяти лет.

Этот шаг был предпринят на фоне значительного усиления активности российского флота у побережья Великобритании, а также углубления координации между ядерными силами Лондона и Парижа, пишет Il Messaggero.

Как говорится в сообщении, по крайней мере одна из подводных лодок, оснащенная баллистическими ракетами "Трайдент" (Trident), выполняет задачи по поддержанию постоянного ядерного сдерживания, тогда как две другие задействованы в испытаниях или подготовительных операциях.

Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать конкретные задачи подводных лодок, сославшись на соображения безопасности. В то же время эксперты отмечают, что это решение может свидетельствовать о повышении уровня оперативной готовности флота, а также способствовать снижению нагрузки на экипажи.

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Напомним, Великобритания выразила поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне скандальных высказываний Дональда Трампа о выборах. В британском правительстве также отметили, что не следует придавать чрезмерного значения словам и действиям президента США.

Кроме того, весной у архипелага Шпицбергена союзники по НАТО обнаружили российские подводные лодки, которые отрабатывали применение секретной технологии для вывода из строя подводных кабелей. Российские суда не повредили ни одного кабеля и в конечном итоге покинули этот район.