Испытывали секретное оружие: у Шпицбергена заметили российские субмарины, — СМИ

Весной у архипелага Шпицбергена союзники по НАТО обнаружили российские подводные лодки, которые проводили учения с использованием секретной технологии по выводу из строя подводных кабелей. Российские суда не повредили ни одного кабеля и в конечном итоге покинули этот район.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух западных чиновников.

По их словам, операцию проводило управление подводной войны ГУГИ — российского Главного управления глубоководных исследований.

Великобритания, Норвегия и США совместно отслеживали российские суда и противостояли им в море. В результате россиянам не позволили завершить учения. Речь шла о моделировании применения технологии на случай конфликта с НАТО, а не о реальном повреждении кабелей.

Британские и норвежские чиновники также передали Москве информацию о том, что им известно о новой технологии. Они надеялись, что это заставит Россию воздержаться от её использования.

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Карта местности Фото: REUTERS

"Благодаря нашей совместной операции мы послали России четкий сигнал о том, что она не может действовать скрытно", — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Он добавил, что любая попытка атаковать критически важную инфраструктуру будет выявлена и повлечет за собой последствия.

Вблизи Шпицбергена проходят два оптоволоконных кабеля длиной около 1400 км, соединяющие архипелаг с материковой Норвегией. Они проложены на глубине до 2700 метров и передают значительные объемы спутниковых данных с наземной станции SvalSat.

В апреле Великобритания и Норвегия уже сообщали об обнаружении скрытой деятельности России в арктических водах. Теперь агентству Reuters стало известно о новом оружии, месте проведения учений и участии США в операции.

Министерство обороны России не ответило на запрос Reuters относительно этого инцидента. В Кремле систематически отрицают проведение диверсионных операций в странах НАТО или подготовку к конфронтации.

Напомним, 25 декабря 2024 года финская пограничная служба задержала танкер "теневого флота РФ" Eagle S. Судно заподозрили в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

27 декабря британское судоходное издание Lloyd's List со ссылкой на анонимные источники сообщило, что на задержанном финской стороной танкере обнаружили шпионское оборудование. Осенью прошлого года состоялось судебное разбирательство, по итогам которого окружной суд Хельсинки заявил, что не обладает юрисдикцией по данному делу.