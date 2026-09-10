Випробовували секретну зброю: біля Шпіцбергена помітили російські субмарини, — ЗМІ

Навесні біля архіпелагу Шпіцберген союзники НАТО виявили російські підводні човни, які тренувалися із застосування секретної технології для виведення з ладу підводних кабелів. Російські судна не пошкодили жодного кабелю та зрештою залишили район.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на двох західних посадовців.

За їхніми словами, операцію проводило управління підводної війни ГУГІ — російського Головного управління глибоководних досліджень.

Британія, Норвегія та США спільно відстежували російські судна й протистояли їм у морі. У результаті росіянам не дозволили завершити навчання. Йшлося про моделювання застосування технології на випадок конфлікту з НАТО, а не про реальне пошкодження кабелів.

Британські та норвезькі посадовці також передали Москві інформацію про те, що їм відомо про нову технологію. Вони сподівалися, що це змусить Росію утриматися від її використання.

Видео дня

Карта місцевості Фото: REUTERS

“Через нашу спільну операцію ми надіслали Росії чіткий сигнал, що вона не може діяти приховано”, — заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Він додав, що будь-яка спроба атакувати критичну інфраструктуру буде виявлена та матиме наслідки.

Біля Шпіцбергена проходять два оптоволоконні кабелі завдовжки близько 1400 км, які з'єднують архіпелаг із материковою Норвегією. Вони розташовані на глибині до 2700 метрів і передають значні обсяги супутникових даних із наземної станції SvalSat.

У квітні Британія та Норвегія вже повідомляли про виявлення прихованої діяльності Росії в арктичних водах. Тепер Reuters стало відомо про нову зброю, місце проведення навчань і участь США в операції.

Російське Міністерство оборони не відповіло на запит Reuters щодо інциденту. У Кремлі систематично заперечують проведення диверсійних операцій у країнах НАТО або підготовку до конфронтації.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року фінська прикордонна охорона затримала танкер «тіньового флоту РФ» Eagle S. Судно запідозрили у пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію.

27 грудня британське видання про судноплавство Lloyd's List із посиланням на анонімні джерела повідомило, що на затриманому фінською стороною танкері виявили шпигунське обладнання. Восени минулого року відбувся судовий розгляд, після якого окружний суд Гельсінкі заявив, що не має юрисдикції у цій справі.