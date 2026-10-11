Администрация Британии выразила поддержку Зеленскому на фоне скандальных заявлений Трампа

Великобритания выразила поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне скандальных высказываний Дональда Трампа о выборах.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на слова британского министра обороны Уэса Стритинга. В британском правительстве также отметили, что не следует придавать чрезмерного значения словам и действиям президента США.

"Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского", — подчеркнул Стритинг в эфире британского телевидения.

Министр напомнил, что ответственность за полномасштабное вторжение на территорию Украины лежит именно на России. Путин имеет возможность остановить боевые действия, однако не делает этого. Стритинг связывает такую позицию Вашингтона с приближением промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года.

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По его словам, Трамп находится под давлением из-за удорожания жизни и роста цен на энергоносители в стране. Также чиновник посоветовал не преувеличивать, поскольку вопрос о закупках российской нефти влияет на общую поддержку Украины.

"Мы хотим, чтобы союзники Украины были максимально едины", — заявил он, добавив, что экономическое давление на Россию необходимо усиливать.

Скандальные высказывания Трампа в адрес Зеленского

Американский президент считает, что Украине следует "сменить лидера", и связывает это с тем, что именно действия Зеленского привели к кризису из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В последующем заявлении для прессы Трамп сказал, что украинский президент мог "решить этот вопрос много раз, но решил этого не делать". По словам главы Белого дома, США позволяли Украине "делать с Россией, что хотите", но "только не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это вызовет глобальную проблему".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Дональд Трамп разрешил России поставлять дизельное топливо на мировой рынок. До этого, с начала большой войны, действовал запрет на продажу российских нефтепродуктов, а сама Москва после серии украинских ударов ограничила собственный экспорт.