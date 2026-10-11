Адміністрація Британії висловила підтримку Зеленському на тлі скандальних заяв Трампа

Велика Британія висловила підтримку українському президенту Володимиру Зеленському на тлі скандальних висловлювань Дональда Трампа щодо виборів.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на слова британського міністра оборони Уеса Стрітінга. У британському уряді також зазначили не надавати надмірного значення словам і діям президента США.

"Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо президента Зеленського", – підкреслив Стрітінг в ефірі британського телебачення.

Міністр нагадав, що відповідальність за повномастшабне вторгення на територію України лежить саме на Росії. Путін має можливість зупинити бойові дії, проте не робить цього. Стрітінг повʼязує таку позицію Вашингтона з наближенням проміжних виборів до Конгресу США у листопаді цього року.

За його словами, Трамп перебуває під тиском через подорожчання життя та зростання цін на енергоносії в країні. Також посадовець порадив не перебільшувати, оскільки питання закупівель нафти Росії впливає на загальну підтримку України.

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"Те, чого ми хочемо, – це максимальної єдності серед союзників України", – заявив він, додавши, що економічний тиск на Росію потрібно посилювати.

Скандальні висловлювання Трампа щодо Зеленського

Американський президент вважає, що Україні слід "змінити лідера", і пов'язує це з тим, що саме дії Зеленського спричинили кризу через удари по російських нафтопереробних заводах. У подальшій заяві для преси Трамп сказав, що український президент міг "розв'язати це питання багато разів, але вирішив цього не робити". За словами очільника Білого дому, США дозволяли Україні "робити з Росією, що хочете", але "тільки не завдавати ударів по нафтопереробних заводах, тому що це спричинить глобальну проблему".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив про готовність припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Дональд Трамп дозволив Росії постачати дизельне пальне на світовий ринок. До цього з початку великої війни діяла заборона на продаж російських нафтопродуктів, а сама Москва після серії українських ударів обмежила власний експорт.