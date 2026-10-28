Британія одночасно вивела три ядерні підводні човни: такого не було понад п'ять років

Військово-морські сили Великої Британії розгорнули три зі своїх чотирьох стратегічних атомних підводних човнів класу "Венгард" (Vanguard) — це наймасштабніше одночасне розгортання за останні понад п’ять років.

Такий крок здійснено на тлі значного посилення активності російського флоту поблизу узбережжя Великої Британії, а також поглиблення координації між ядерними силами Лондона та Парижа, пише Іl Messaggero.

Як йдеться у повідомленні, принаймні один із підводних човнів, оснащений балістичними ракетами "Трайдент" (Trident), виконує завдання з підтримання постійного ядерного стримування, тоді як два інші залучені до випробувань або підготовчих операцій.

Міністерство оборони Великої Британії відмовилося коментувати конкретні завдання підводних човнів, посилаючись на міркування безпеки. Водночас експерти зазначають, що це рішення може свідчити про підвищення рівня оперативної готовності флоту, а також сприяти зменшенню навантаження на екіпажі.

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Нагадаємо, Велика Британія висловила підтримку українському президенту Володимиру Зеленському на тлі скандальних висловлювань Дональда Трампа щодо виборів. У британському уряді також зазначили не надавати надмірного значення словам і діям президента США.

Крім того, навесні біля архіпелагу Шпіцберген союзники НАТО виявили російські підводні човни, які тренувалися із застосування секретної технології для виведення з ладу підводних кабелів. Російські судна не пошкодили жодного кабелю та зрештою залишили район.