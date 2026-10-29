Война в Украине не помешала бизнесу Путина: Россия ускорила поставку истребителей Су-35 в Эфиопию

Россия продолжает зарабатывать на оружии, пока её армия воюет против Украины: Москва ускорила поставки истребителей Су-35 в Эфиопию на целый год.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед 28 октября 2026 года объявил о получении 12 российских истребителей Су-35 и заявил, что они укрепят обороноспособность страны. По его словам, поставка состоялась в рамках ранее заключенного соглашения с Россией, а самолеты были переданы на год раньше согласованного срока. О получении самолетов Абий Ахмед сообщил в соцсети X во время визита в Москву, где 28–29 октября проходит третий саммит "Россия — Африка".

"Сегодня, в соответствии с нашей предварительной договоренностью с правительством России, мы получили первые двенадцать истребителей Су-35 поколения 4++", — написал премьер-министр. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в передаче самолетов на год раньше согласованного срока.

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Впрочем, информация о количестве переданных самолетов требует уточнения. По данным Reuters, российский государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт" сообщил агентству, что 28 октября Воздушным силам Эфиопии была передана первая партия из двух Су-35. Таким образом, независимого подтверждения того, что все 12 самолетов уже прибыли в Африку, в открытых источниках нет.

Фотографии и видео, опубликованные аппаратом премьер-министра Эфиопии, показывают как минимум два истребителя с опознавательными знаками Эфиопии. На самолетах видны бортовые номера 2551 и 2552 — снимки были сделаны во время визита Абия Ахмеда в аэропорт Жуковский под Москвой.

Стоимость контракта, окончательное количество самолетов по соглашению и места их базирования публично не разглашаются.

Военное сотрудничество России и Эфиопии

По словам премьера, помимо истребителей, Эфиопия планирует получить от России четыре батареи зенитных ракетных систем С-400, предназначенных для поражения воздушных целей, в частности самолетов и крылатых ракет. В то же время конкретных сроков передачи этих комплексов эфиопская сторона не назвала.

Поставки происходят на фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе. На севере Эфиопии возобновились боевые действия в регионе Тыграй, а отношения страны с соседней Эритреей обострились. Аддис-Абеба обвиняет Эритрею в поддержке повстанцев, однако та отрицает эти обвинения.

Эфиопия и Россия уже давно сотрудничают в военной сфере. В июле 2021 года стороны подписали соглашения о военном сотрудничестве, модернизации вооружённых сил, передаче технологий и подготовке военных специалистов.

По данным Janes, до появления Су-35 эфиопские ВВС уже имели истребители Су-27, а в 2024 году стало известно о получении двух многоцелевых Су-30. Новые самолеты должны расширить возможности эфиопской боевой авиации.

Что известно об истребителях Су-35

Су-35 — российский многоцелевой истребитель, созданный на основе конструкции Су-27. Россия позиционирует его как самолёт поколения 4++, то есть глубоко модернизированную машину четвёртого поколения.

Истребитель предназначен для ведения воздушного боя, перехвата самолетов и поражения наземных и морских целей. Он оснащен двумя двигателями, радиолокационной станцией для обнаружения воздушных целей и может использовать различные типы управляемого вооружения. По данным российской Объединенной авиастроительной корпорации, максимальная боевая масса вооружения на внешних подвесках составляет до восьми тонн.

Су-35 — один из самых современных серийных истребителей в российских Воздушно-космических силах. Его используют для обеспечения превосходства в воздухе, прикрытия других самолетов и нанесения ударов по целям на значительном расстоянии.

Использует ли Россия Су-35 в войне против Украины

Кстати, российские военные используют Су-35 в ходе полномасштабной войны против Украины. В частности, эти самолеты выполняют задачи по прикрытию ударной авиации и применяют ракеты класса "воздух-воздух". Российская авиация также использует их для запуска ракет по целям в Украине, оставаясь на значительном расстоянии от украинской противовоздушной обороны.

Су-35 представляют угрозу для украинской авиации, поскольку оснащены современными радиолокационными системами и могут применять ракеты большой дальности. В то же время характеристики самолета не делают его неуязвимым: российские Су-35 неоднократно несли потери в ходе войны.

Россия не публикует полный, независимо проверенный перечень своих боевых потерь, однако, по данным открытого учета Oryx, на который ссылается американское издание The War Zone, к лету 2026 года было визуально подтверждено уничтожение как минимум девяти Су-35. Эта цифра касается потерь, для которых имеются фото- или видеодоказательства, и не обязательно охватывает все случаи уничтожения или повреждения самолетов.

Напомним, что 21 октября в Калининградской области РФ разбился российский истребитель Су-30СМ, который упал на поле между селами Тимофеевка и Зеленый Бор. Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы и были госпитализированы.

Ранее также сообщалось, что на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области были уничтожены четыре истребителя-бомбардировщика Су-34, ещё две машины той же модели получили повреждения.