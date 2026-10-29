Війна в Україні не завадила бізнесу Путіна: РФ прискорила поставку винищувачів Су-35 Ефіопії

Росія продовжує заробляти на зброї, поки її армія воює проти України: Москва прискорила постачання винищувачів Су-35 до Ефіопії на цілий рік.

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед 28 жовтня 2026 року оголосив про отримання 12 російських винищувачів Су-35 і заявив, що вони посилять обороноздатність країни. За його словами, постачання відбулося в межах раніше укладеної угоди з Росією, а літаки передали на рік раніше від погодженого терміну. Про отримання літаків Абій Ахмед повідомив у соцмережі X під час візиту до Москви, де 28–29 жовтня проходить третій саміт Росія — Африка.

"Сьогодні, відповідно до нашої попередньої угоди з урядом Росії, ми отримали перші дванадцять винищувачів Су-35 покоління 4++", — написав прем’єр-міністр. Він також подякував президенту РФ Володимиру Путіну за сприяння в передачі літаків на рік раніше від узгодженого терміну.

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Втім, інформація про кількість переданих машин потребує уточнення. За даними Reuters, російський державний експортер озброєнь "Рособоронекспорт" повідомив агентству, що 28 жовтня Повітряним силам Ефіопії передали першу партію з двох Су-35. Таким чином, незалежного підтвердження того, що всі 12 літаків уже прибули до Африки, у відкритих джерелах немає.

Фотографії та відео, оприлюднені офісом ефіопського прем’єра, показують щонайменше два винищувачі з розпізнавальними знаками Ефіопії. На літаках видно бортові номери 2551 і 2552 — знімки зробили під час візиту Абія Ахмеда до аеропорту Жуковський поблизу Москви.

Вартість контракту, остаточну кількість літаків за угодою та місця їхнього базування публічно не розкрили.

Військова співпраця Росії та Ефіопії

За словами прем’єра, окрім винищувачів, Ефіопія планує отримати від Росії чотири батареї зенітних ракетних систем С-400, які призначені для ураження повітряних цілей, зокрема літаків і крилатих ракет. Водночас конкретних термінів передання цих комплексів ефіопська сторона не назвала.

Постачання відбувається на тлі складної безпекової ситуації в регіоні. На півночі Ефіопії поновилися бойові дії в регіоні Тиграй, а відносини країни із сусідньою Еритреєю загострилися. Аддис-Абеба звинувачує Еритрею в підтримці повстанців, однак та заперечує ці звинувачення.

Ефіопія та Росія вже тривалий час співпрацюють у військовій сфері. У липні 2021 року сторони підписали угоди про військову співпрацю, модернізацію збройних сил, передавання технологій і підготовку військових фахівців.

За даними Janes, до появи Су-35 ефіопські ВПС уже мали винищувачі Су-27, а у 2024 році стало відомо про отримання двох багатоцільових Су-30. Нові літаки мають розширити можливості ефіопської бойової авіації.

Що відомо про винищувачі Су-35

Су-35 — російський багатоцільовий винищувач, створений на основі конструкції Су-27. Росія позиціонує його як літак покоління 4++, тобто глибоко модернізовану машину четвертого покоління.

Винищувач призначений для ведення повітряного бою, перехоплення літаків і ураження наземних та морських цілей. Він має два двигуни, радіолокаційну станцію для виявлення повітряних цілей і може використовувати різні типи керованого озброєння. За даними російської Об’єднаної авіабудівної корпорації, максимальна бойова маса озброєння на зовнішніх підвісках становить до восьми тонн.

Су-35 є одним із найсучасніших серійних винищувачів у російських Повітряно-космічних силах. Його використовують для здобуття переваги в повітрі, прикриття інших літаків і завдання ударів по цілях на значній відстані.

Чи застосовує Росія Су-35 у війні проти України

До речі, російські військові використовують Су-35 під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, ці літаки виконують завдання з прикриття ударної авіації та застосовують ракети класу "повітря — повітря". Російська авіація також використовує їх для запуску ракет по цілях в Україні, залишаючись на значній відстані від української протиповітряної оборони.

Су-35 становлять загрозу для української авіації, оскільки мають сучасні радіолокаційні системи та можуть застосовувати далекобійні ракети. Водночас характеристики літака не роблять його невразливим: російські Су-35 неодноразово зазнавали втрат під час війни.

Росія не публікує повного незалежно перевіреного переліку власних бойових втрат, однак, за даними відкритого обліку Oryx, на який посилається американське видання The War Zone, до літа 2026 року було візуально підтверджено знищення щонайменше дев’яти Су-35. Ця цифра стосується втрат, для яких є фото- або відеодокази, і не обов’язково охоплює всі випадки знищення чи пошкодження літаків.

Нагадаємо, у Калінінградській області РФ 21 жовтня розбився російський винищувач Су-30СМ, який упав на поле між селами Тимофіївка та Зелений Бір. Обидва пілоти встигли катапультуватися, однак отримали травми й були госпіталізовані.

Раніше також повідомлялося, що на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще дві машини тієї ж моделі пошкоджено.