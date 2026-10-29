На ядерном объекте в США произошел пожар: известно о радиологическом выбросе и одном пострадавшем

В США объявили чрезвычайную ситуацию на объекте, связанном с ядерной программой страны.-*

На территории ядерного комплекса Savannah River Site в штате Южная Каролина, США, произошёл пожар в Национальной лаборатории Саванна-Ривер. В связи с инцидентом на объекте была объявлена чрезвычайная ситуация, сообщалось о нефильтрованном радиологическом выбросе на уровне земли и временно ограничивалось движение транспорта и полеты вблизи комплекса. По данным Министерства энергетики США, один сотрудник получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. При этом власти заявили, что радиоактивного загрязнения за пределами объекта обнаружено не было. Об этом сообщил телеканал WRDW.

Итак, пожар произошёл в среду, 28 октября, в одном из помещений Национальной лаборатории, расположенной на территории комплекса Savannah River Site недалеко от города Айкен в Южной Каролине. По информации местного телеканала WRDW/WAGT, возгорание было зафиксировано в 17:39 по местному времени.

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Сразу же на территории Savannah River Site был объявлен режим чрезвычайной ситуации уровня Site Area Emergency — в официальном сообщении речь шла о "нефильтрованном радиологическом выбросе на уровне земли". Это означало запуск специальных процедур реагирования на инцидент на территории комплекса.

Пожар спасатели быстро потушили. А вот информацию о причине возгорания и точном количестве радиоактивных веществ, которые могли попасть в окружающую среду, не уточнили.

Что известно о пострадавших

После объявления чрезвычайной ситуации работникам в зоне лаборатории приказали оставаться в укрытии. По данным WRDW/WAGT, сотрудники в зоне А находились за защитными барьерами примерно 30 минут. Впоследствии части людей разрешили покинуть территорию, однако доступ для тех, кто прибывал на объект, временно ограничили.

Представитель Министерства энергетики США позже заявил, что один сотрудник получил легкие травмы и был госпитализирован.

Какие ограничения ввели после пожара

После объявления чрезвычайной ситуации администрация комплекса временно закрыла въезды для транспорта. Также было ограничено воздушное, железнодорожное и речное движение вблизи Savannah River Site. Соответствующие службы проинформировали государственные и местные органы власти об инциденте.

Об инциденте было сообщено соответствующим органам власти штата и местным службам. Жителям региона рекомендовали следить за официальными сообщениями о возможных мерах безопасности. При этом власти не сообщали о необходимости эвакуации населения за пределы комплекса.

В 21:45 по местному времени чрезвычайная ситуация была отменена. Впоследствии администрация сообщила об отмене защитных мер и открытии въездных шлагбаумов. Работники следующей смены должны были выйти на работу по обычному графику.

Что известно о Саванна-Ривер-Сайт

Savannah River Site — крупный комплекс Министерства энергетики США площадью около 310 квадратных миль, или примерно 803 квадратных километра. Он расположен в штате Южная Каролина, недалеко от города Айкен, и охватывает части нескольких округов.

Комплекс был построен в начале 1950-х годов, во время холодной войны, для производства материалов, используемых в ядерном оружии, в частности плутония-239 и трития. В настоящее время на его территории ведётся работа с ядерными материалами и отходами, занимаются очисткой окружающей среды и исследованиями в сфере ядерных технологий.

Национальная лаборатория "Саванна-Ривер", где произошёл пожар, входит в состав этого комплекса. Она занимается исследованиями в области ядерных материалов, экологической очистки и смежных технологий.

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