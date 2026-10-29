Ядерний об"єкт у США охопила пожежа: відомо про радіологічний викид і постраждалого

У США оголосили надзвичайну ситуацію на об’єкті, пов’язаному з ядерною програмою країни.-*

На території ядерного комплексу Savannah River Site у штаті Південна Кароліна, США, сталася пожежа в Національній лабораторії Саванна-Рівер. Через інцидент оголосили надзвичайну ситуацію на об’єкті, повідомили про нефільтрований радіологічний викид на рівні землі та тимчасово обмежували рух транспорту й польоти поблизу комплексу. За даними Міністерства енергетики США, один працівник зазнав незначних травм і його доправили до лікарні. Водночас влада заявила, що радіоактивного забруднення за межами об’єкта не виявили. Про це повідомив телеканал WRDW.

Отже, пожежа виникла в середу, 28 жовтня, в одному з приміщень Національної лабораторії річки Саванна, розташованої на території комплексу Savannah River Site поблизу міста Айкен у Південній Кароліні. За інформацією місцевого телеканалу WRDW/WAGT, загоряння зафіксували о 17:39 за місцевим часом.

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Одразу ж на території Savannah River Site оголосили режим надзвичайної ситуації рівня Site Area Emergency — в офіційному повідомленні йшлося про "нефільтрований радіологічний викид на рівні землі". Це означало запуск спеціальних процедур реагування на інцидент на території комплексу.

Пожежу рятувальники швидко загасили. А от інформацію про причину займання та точний обсяг радіоактивних речовин, які могли потрапити в навколишнє середовище, не уточнили.

Що відомо про постраждалих

Після оголошення надзвичайної ситуації працівникам у зоні лабораторії наказали залишатися в укритті. За даними WRDW/WAGT, співробітники в зоні А перебували за захисними бар’єрами приблизно 30 хвилин. Згодом частині людей дозволили залишити територію, однак доступ для тих, хто прибував на об’єкт, тимчасово обмежили.

Представник Міністерства енергетики США заявив згодом, що один працівник отримав незначні травми та потрапив до лікарні.

Які обмеження запровадили після пожежі

Після оголошення надзвичайної ситуації адміністрація комплексу тимчасово закрила в’їзди для транспорту. Також обмежили повітряний, залізничний і річковий рух поблизу Savannah River Site. Відповідні служби повідомили державні та місцеві органи влади про інцидент.

Про інцидент було повідомлено відповідні органи влади штату та місцеві служби. Мешканцям регіону рекомендували стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих заходів безпеки. Водночас влада не повідомляла про необхідність евакуації населення за межами комплексу.

О 21:45 за місцевим часом надзвичайну ситуацію було скасовано. Згодом адміністрація повідомила про зняття захисних заходів і відкриття в’їзних бар’єрів. Працівники наступної зміни мали виходити на роботу за звичайним графіком.

Що відомо про Savannah River Site

Savannah River Site — великий комплекс Міністерства енергетики США площею близько 310 квадратних миль, або приблизно 803 квадратних кілометри. Він розташований у штаті Південна Кароліна, неподалік міста Айкен, і охоплює частини кількох округів.

Комплекс створили на початку 1950-х років, під час холодної війни, для виробництва матеріалів, які використовували в ядерній зброї, зокрема плутонію-239 і тритію. Нині на його території працюють із ядерними матеріалами та відходами, займаються очищенням довкілля й дослідженнями у сфері ядерних технологій.

Національна лабораторія Саванна-Рівер, де сталася пожежа, є частиною цього комплексу. Вона проводить дослідження у сфері ядерних матеріалів, екологічного очищення та суміжних технологій.

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