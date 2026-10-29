Ким Чен Ын усиливает напряженность в мире: КНДР запустила за один раз более 10 ракет с неизвестной целью

Северная Корея вновь продемонстрировала свою военную мощь. Запуск ракет произошел на фоне усиления международного давления на Пхеньян в связи с его ядерной программой и военным сотрудничеством с Россией, а Южная Корея уже усилила наблюдение в связи с возможностью новых запусков.

КНДР продолжает развивать ядерную и ракетную программы, и 29 октября военные страны запустили более 10 ракет малой дальности в направлении Восточного моря. Запуски были зафиксированы в районе города Вонсан около 12:30 по местному времени. В настоящее время специалисты Южной Кореи анализируют характеристики ракет, а Сеул, Вашингтон и Токио обмениваются информацией о запуске. Об этом сообщило южнокорейское издание The Korea Herald со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные усилили наблюдение и бдительность в рамках подготовки к возможным дополнительным запускам", — говорится в официальном заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

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На момент публикации сообщения военные не раскрыли дальность полета ракет. В настоящее время они анализируют их технические характеристики, в частности высоту, скорость и дальность полета.

Кроме того, в сообщении The Korea Herald не приводятся данные о последствиях запусков или повреждениях.

КНДР запустила ракеты на фоне международного давления

Новый запуск состоялся на следующий день после того, как Южная Корея, США и другие партнеры подтвердили свою приверженность денуклеаризации Северной Кореи. Так, в совместном заявлении, обнародованном 28 октября, 11 стран и Евросоюз приветствовали недавние санкционные меры, направленные против деятельности Северной Кореи за рубежом, ее киберопераций и военного сотрудничества с Россией. По мнению стран-подписантов, эти меры должны ограничить возможности Пхеньяна финансировать программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Среди стран, поддерживающих денуклеаризацию Северной Кореи, — Южная Корея, США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия и Великобритания.

Участники заявления также призвали государства — члены ООН в полной мере выполнять резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Пхеньяна. Международные ограничения должны, в частности, препятствовать финансированию северокорейских программ вооружения и ограничивать деятельность, способствующую развитию военного потенциала страны.

Сколько раз КНДР запускала баллистические ракеты в 2026 году

Запуск 29 октября состоялся через 17 дней после предыдущего испытания баллистических ракет. Так, Пхеньян регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на международное давление в связи с развитием его ракетной и ядерной программ.

По данным The Korea Herald, если тип ракет, запущенных на этот раз, подтвердится, это станет 17-м подобным запуском Северной Кореи с начала 2026 года.

Предыдущий запуск нескольких баллистических ракет состоялся 12 октября. Тогда их обнаружили в районе Пхеньяна. По данным южнокорейских военных, по крайней мере одна ракета преодолела более 900 километров.

На следующий день, 13 октября, государственное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что страна провела испытание тактической баллистической ракеты. По версии Пхеньяна, испытание должно было подтвердить успешность технического усовершенствования важного компонента систем вооружения. В сообщении KCNA результат назвали "большим успехом" и заявили, что модернизация должна способствовать повышению эффективности и совершенствованию наступательных вооружений. В то же время северокорейская сторона не обнародовала подробных технических характеристик ракеты.

Напомним, что более половины исследованных электронных компонентов в северокорейских ракетах, которыми Россия атаковала Украину, оказались поддельными — международные исследователи выяснили, что производители не подтвердили подлинность маркировки значительной части деталей. Эксперты Conflict Armament Research изучили обломки 11 ракет и объяснили, почему поддельные компоненты могли оказаться не только в северокорейском, но и в российском вооружении.

Также "Фокус" писал, что президент США Дональд Трамп объяснил, почему КНДР может обладать ядерным оружием, а Иран — нет. "Ким Чен Ын уважает меня и симпатизирует мне", — заявил американский лидер, добавив, что пока он находится в Белом доме, с северокорейским диктатором "все будет в порядке".