Кім Чен Ин загострює напругу у світі: КНДР запустила за раз понад 10 ракет з невідомою метою

Північна Корея знову нагадала про свою військову міць. Запуск ракет відбувся на тлі посилення міжнародного тиску на Пхеньян через його ядерну програму та військову співпрацю з Росією, а Південна Корея вже посилила спостереження через можливість нових пусків.

КНДР продовжує розвивати ядерну та ракетну програми і 29 жовтня військові країни запустили понад 10 ракет малої дальності в напрямку Східного моря. Пуски було зафіксовано з району міста Вонсан близько 12:30 за місцевим часом. Наразі фахівці Південної Кореї аналізують характеристики ракет, а Сеул, Вашингтон і Токіо обмінюються інформацією про запуск. Про це повідомило південнокорейське видання The Korea Herald із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

"Наші військові посилили спостереження та пильність у рамках підготовки до можливих додаткових запусків", — йдеться в офіційній заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.

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На момент оприлюднення повідомлення військові не розкрили дальність польоту ракет. Наразі вони аналізують їхні технічні характеристики, зокрема висоту, швидкість і дальність польоту.

Також у повідомленні The Korea Herald не наведено даних про наслідки пусків або пошкодження.

КНДР запустила ракети на тлі міжнародного тиску

Новий запуск відбувся наступного дня після того, як Південна Корея, США та інші партнери підтвердили свою відданість денуклеаризації Північної Кореї. Так, у спільній заяві, оприлюдненій 28 жовтня, 11 країн та Євросоюз привітали нещодавні санкційні заходи, спрямовані проти діяльності Північної Кореї за кордоном, її кібероперацій та військової співпраці з Росією. За позицією країн-підписантів, ці заходи мають обмежити можливості Пхеньяна фінансувати програми створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Серед тих, хто підтримує денуклеаризацію Північної Кореї — Південна Корея, США, Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія та Велика Британія.

Учасники заяви також закликали держави — члени ООН повністю виконувати резолюції Ради Безпеки ООН щодо санкцій проти Пхеньяна. Міжнародні обмеження мають, зокрема, перешкоджати фінансуванню північнокорейських програм озброєння та обмежувати діяльність, яка допомагає країні розвивати військові можливості.

Скільки разів КНДР запускала балістичні ракети у 2026 році

Запуск 29 жовтня відбувся через 17 днів після попереднього випробування балістичних ракет. Так, Пхеньян регулярно проводить ракетні випробування, попри міжнародний тиск через розвиток його ракетної та ядерної програм.

За даними The Korea Herald, якщо тип ракет, запущених цього разу, підтвердять, це буде 17-й такий запуск Північної Кореї від початку 2026 року.

Попередній запуск кількох балістичних ракет відбувся 12 жовтня. Тоді їх виявили в районі Пхеньяна. За даними південнокорейських військових, щонайменше одна ракета подолала понад 900 кілометрів.

Наступного дня, 13 жовтня, державне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що країна випробувала тактичну балістичну ракету. За версією Пхеньяна, випробування мало підтвердити успішність технічного вдосконалення важливого компонента систем озброєння. У повідомленні KCNA результат назвали "великим успіхом" і заявили, що модернізація має сприяти підвищенню ефективності та вдосконаленню наступальних озброєнь. Водночас північнокорейська сторона не оприлюднила докладних технічних характеристик ракети.

Нагадаємо, що понад половина досліджених електронних компонентів у північнокорейських ракетах, якими Росія атакувала Україну, виявилася підробленою — міжнародні дослідники з’ясували, що виробники не підтвердили справжність маркування значної частини деталей. Експерти Conflict Armament Research вивчили уламки 11 ракет і пояснили, чому фальсифіковані компоненти могли опинитися не лише в північнокорейському, а й у російському озброєнні.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп пояснив, чому КНДР може мати ядерну зброю, а Іран — ні. "Кім Чен Ин поважає мене і симпатизує мені", — заявив американський лідер, додавши, що поки він перебуває в Білому домі, з північнокорейським диктатором "все буде гаразд".