Заседание превратилось в хаос: депутаты Армении устроили массовую драку (видео)

В парламенте Армении конфликт между депутатами правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Сильная Армения" перерос в массовую драку.

Как сообщает издание Iravaban.net, стычка разгорелась во время выступления Тарона Чахояна, когда его прервал Нарек Карапетян.

Тарон Чахоян — депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор". До избрания депутатом он более пяти лет работал в аппарате премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Нарек Карапетян — депутат и лидер оппозиционной фракции "Сильная Армения", а также племянник бизнесмена Самвела Карапетяна, возглавляющего одноименную партию. Ранее Нарек координировал политическое движение "Наш путь", на основе которого была создана партия "Сильная Армения".

Чахоян в своём выступлении говорил о коррупции и о случаях, когда политики нападают на членов семей друг друга.

Видео дня

Ситуация обострилась после того, как Чахоян упомянул сына Карена Карапетяна, который, по его словам, говорил о создании нового министерства, которое "должно было удовлетворять потребности всех женщин". На эти слова отреагировал Нарек Карапетян, депутат фракции "Сильная Армения".

По информации News Armenia, Карапетян прервал выступление Чахояна. В ответ тот обратился к нему со словами: "Аран, это ты". После этого большинство депутатов подошли к трибуне, а спор и толкотня переросли в массовую драку.

Спикер парламента Рубен Рубинян сначала заявил, что не будет объявлять перерыв, чтобы присутствующие могли увидеть, что происходит в зале. Однако впоследствии он всё же объявил перерыв.

Напомним, 24 октября в парламенте Албании произошла массовая потасовка между депутатами. Представители оппозиции бросали предметы и срывали микрофоны со столов, пытаясь сорвать заседание после того, как спикер Нико Пелеши отклонил предложение обсудить студенческие протесты. Инцидент произошел на фоне продолжающихся антикоррупционных выступлений и демонстраций студентов, требующих изменений в управлении университетами и борьбы с коррупцией.

17 октября массовые протесты охватили Италию и Албанию. В Милане марш против войн и роста цен завершился столкновениями и грабежами, хотя сначала проходил мирно. В Албании полиция открыла огонь по демонстрантам, требующим отставки премьер-министра.