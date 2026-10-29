Засідання перетворилося на хаос: депутати Вірменії влаштували масову бійку (відео)

У парламенті Вірменії конфлікт між депутатами правлячої партії "Громадянський договір" та опозиційної фракції "Сильна Вірменія" переріс у масову бійку.

Як повідомляє видання Iravaban.net, сутичка спалахнула під час виступу Тарона Чахояна, коли його перервав Нарек Карапетян.

Тарон Чахоян — депутат парламенту Вірменії від правлячої фракції "Громадянський договір". До обрання депутатом він понад п'ять років працював в апараті прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

Нарек Карапетян — депутат і керівник опозиційної фракції "Сильна Вірменія", а також племінник бізнесмена Самвела Карапетяна, який очолює однойменну партію. Раніше Нарек координував політичний рух "Наш шлях", на основі якого створили партію "Сильна Вірменія".

Чахоян у своєму виступі говорив про корупцію та випадки, коли політики зачіпають членів сімей одне одного.

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Ситуація загострилася після того, як Чахоян згадав про сина Карена Карапетяна, який, за його словами, говорив про створення нового міністерства, що "мало задовольняти потреби всіх жінок". На ці слова відреагував Нарек Карапетян, депутат фракції "Сильна Вірменія".

За інформацією News Armenia, Карапетян перервав виступ Чахояна. У відповідь той звернувся до нього зі словами: "Аран, це ти". Після цього більшість депутатів підійшли до трибуни, а суперечка та штовханина переросли в масову бійку.

Спікер парламенту Рубен Рубінян спочатку заявив, що не оголошуватиме перерву, щоб присутні могли побачити, що відбувається в залі. Однак згодом він усе ж оголосив перерву.

Нагадаємо, 24 жовтня в парламенті Албанії сталася масова сутичка між депутатами. Представники опозиції кидали предмети та зривали мікрофони зі столів, намагаючись зірвати засідання після того, як спікер Ніко Пелеші відхилив пропозицію обговорити студентські протести. Інцидент відбувався на тлі тривалих антикорупційних виступів і демонстрацій студентів, які вимагають змін в управлінні університетами та боротьби з корупцією.

17 жовтня, масові протести охопили Італію та Албанію. У Мілані марш проти воєн і подорожчання життя завершився сутичками та пограбуваннями, хоча спочатку минав мирно. В Албанії поліція відкрила вогонь по демонстрантах, які вимагають відставки прем’єр-міністра.