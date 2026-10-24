Кидали предмети та зривали мікрофони: у парламенті Албанії сталася масова сутичка депутатів

В албанському парламенті сталася бійка цього тижня. Депутати опозиції вирвали мікрофони та кидали предмети.

В албанському парламенті спалахнула сутичка, коли політики з опизиції намагалися обговорити триваючі студентські протести, пише The Mirror.

У четвер під час засідання уряду в Тирані депутати побилися. Хаос розпочався, коли депутати від опозиції кидали предмети по всьому приміщенню та зривали мікрофони зі столів, намагаючись зірвати засідання парламенту.

Бійка в Албанії

Ці сцени відбуваються на тлі антикорупційних протестів, які тривають уже п'ять місяців, та нещодавніх студентських протестів.

Масштабна бійка спалахнула після того, як спікер парламенту Ніко Пелеші відхилив прохання опозиційної партії обговорити триваючі студентські демонстрації.

Видео дня

Опозиційні політики також демонстрували фотографії людей, поранених під час розгону поліцією студентських протестів, які розпочалися 13 жовтня.

Простести в Албанії: що відомо

Відомо, що в Албанії вже п'ять місяців тривають щоденні протести в столиці, які спалахнули після того, як стало відомо, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та його партнери планують побудувати розкішні курорти в заповіднику, єдиному острові Албанії.

Ці протести отримали назву "Революція фламінго" через фламінго, які живуть у заповідній дельті Вйоса-Нарта, де Кушнер планує побудувати розкішні готелі.

Відтоді спалахнули студентські протести, мітингарі скаржаться на погане управління університетами, вартість життя та корупцію. А тепер демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра Еді Рами, який перебуває при владі з 2013 року.

Рама розкритикував студентські протести та заявив, що за цими заворушеннями стоїть децентралізований лівий політичний рух "Антифа".

Особливо жорстокими були події в Тирані, де поліція застосовувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі проти демонстрантів. Протестувальники також підпалили урядові будівлі – Міністерство освіти та Верховний суд – а деякі кидали каміння в поліцію під час зіткнень.

Нагадаємо, що напередодні нових мітингів Макрон скликає Раду оборони, а відповідальність за погроми минулої суботи покладає на ультраліві групи й вандалів. Профспілкам обіцяють альтернативні маршрути для маршів, тоді як студенти та "жовті жилети" вже анонсували власні акції.

Також Франції, у суботу, 17 жовтня, масштабні протести сколихнули також Італію та Албанію. У Мілані марш проти воєн та зростання вартості життя розпочався мирно, проте завершився сутичками і грабежем. В Албанії поліція відкрила вогонь по демонстрантах, які вимагають відставки прем'єр-міністра.