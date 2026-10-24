Бросали предметы и срывали микрофоны: в парламенте Албании произошла массовая потасовка между депутатами

На этой неделе в албанском парламенте произошла драка. Депутаты от оппозиции вырвали микрофоны и бросали предметы.

В албанском парламенте произошла стычка, когда политики из оппозиции пытались обсудить продолжающиеся студенческие протесты, пишет The Mirror.

В четверг во время заседания правительства в Тиране между депутатами завязалась драка. Беспорядки начались, когда депутаты от оппозиции стали бросать предметы по всему помещению и срывать микрофоны со столов, пытаясь сорвать заседание парламента.

Драка в Албании

Эти события происходят на фоне антикоррупционных протестов, продолжающихся уже пять месяцев, и недавних студенческих протестов.

Масштабная драка разразилась после того, как спикер парламента Нико Пелеши отклонил просьбу оппозиционной партии обсудить продолжающиеся студенческие демонстрации.

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Оппозиционные политики также демонстрировали фотографии людей, получивших ранения во время разгона полицией студенческих протестов, начавшихся 13 октября.

Протесты в Албании: что известно

Известно, что в Албании уже пять месяцев продолжаются ежедневные протесты в столице, которые разразились после того, как стало известно, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и его партнеры планируют построить роскошные курорты в заповеднике, единственном острове Албании.

Эти протесты получили название "Революция фламинго" из-за фламинго, обитающих в заповедной дельте Вьоса-Нарта, где Кушнер планирует построить роскошные отели.

С тех пор разразились студенческие протесты: участники митингов жалуются на неэффективное управление университетами, высокую стоимость жизни и коррупцию. А теперь демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, находящегося у власти с 2013 года.

Рама подверг критике студенческие протесты и заявил, что за этими беспорядками стоит децентрализованное левое политическое движение "Антифа".

Особенно жестокими были события в Тиране, где полиция применяла водометы, слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Протестующие также подожгли правительственные здания — Министерство образования и Верховный суд — а некоторые бросали камни в полицию во время столкновений.

Напомним, что в преддверии новых митингов Макрон созывает Совет обороны, а ответственность за беспорядки в минувшую субботу возлагает на ультралевые группировки и вандалов. Профсоюзам обещают альтернативные маршруты для маршей, тогда как студенты и "желтые жилеты" уже анонсировали собственные акции.

Кроме того, в субботу, 17 октября, масштабные протесты, подобно Франции, прокатились также по Италии и Албании. В Милане марш против войн и роста стоимости жизни начался мирно, однако завершился столкновениями и мародерством. В Албании полиция открыла огонь по демонстрантам, требующим отставки премьер-министра.