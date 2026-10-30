Популярный европейский аэропорт приостановит работу на месяц: что нужно знать пассажирам
Один из самых популярных аэропортов Европы объявил о временной приостановке всех рейсов на целый месяц. Пассажирам настоятельно рекомендуется заранее проверить свои бронирования, а авиационные власти уже разработали план действий, чтобы свести к минимуму хаос во время закрытия.
Международный аэропорт Неаполя приостановит работу на весь ноябрь 2026 года в связи с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы. В течение этого периода большинство рейсов будет перенаправлено в расположенный неподалеку аэропорт Салерно (Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento), сообщает пресс-служба аэропорта.
Внутренние рейсы (6 направлений):
- Бергамо — Ryanair
- Милан (Мальпенса) — easyJet
- Милан (Линате) — Aeroitalia и ITA Airways
- Генуя, Турин, Триест — Aeroitalia
Международные рейсы (9 направлений):
- Амстердам — Transavia
- Барселона — Vueling
- Касабланка — Air Arabia Maroc
- Дубай — flydubai
- Дюссельдорф, Штутгарт — Eurowings
- Мадрид — Iberia
- Париж — Transavia France
- Шарм-эш-Шейх — Air Cairo и Neos
Пассажирское транспортное сообщение
Для удобства путешественников в течение ноября будет расширено транспортное сообщение. Между главным железнодорожным вокзалом Неаполя (площадь Гарибальди) и аэропортом Салерно будут курсировать специальные экспресс-автобусы (в обоих направлениях).
Также значительно увеличится частота автобусных рейсов между аэропортом и железнодорожным вокзалом Салерно. Сохранятся и существующие регулярные маршруты в Потенцу, Эболу, Баттипалью и на побережье Амальфи. Кроме того, для поездок между аэропортом Салерно и ключевыми железнодорожными вокзалами Неаполя и Салерно будут доступны совместные такси (shared taxis) с фиксированными тарифами.
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