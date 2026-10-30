Популярный европейский аэропорт приостановит работу на месяц: что нужно знать пассажирам

Один из самых популярных аэропортов Европы объявил о временной приостановке всех рейсов на целый месяц. Пассажирам настоятельно рекомендуется заранее проверить свои бронирования, а авиационные власти уже разработали план действий, чтобы свести к минимуму хаос во время закрытия.

Международный аэропорт Неаполя приостановит работу на весь ноябрь 2026 года в связи с масштабной реконструкцией взлетно-посадочной полосы. В течение этого периода большинство рейсов будет перенаправлено в расположенный неподалеку аэропорт Салерно (Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento), сообщает пресс-служба аэропорта.

Внутренние рейсы (6 направлений):

Бергамо — Ryanair

Милан (Мальпенса) — easyJet

Милан (Линате) — Aeroitalia и ITA Airways

Генуя, Турин, Триест — Aeroitalia

Международные рейсы (9 направлений):

Амстердам — Transavia

Барселона — Vueling

Касабланка — Air Arabia Maroc

Дубай — flydubai

Дюссельдорф, Штутгарт — Eurowings

Мадрид — Iberia

Париж — Transavia France

Шарм-эш-Шейх — Air Cairo и Neos

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Пассажирское транспортное сообщение

Для удобства путешественников в течение ноября будет расширено транспортное сообщение. Между главным железнодорожным вокзалом Неаполя (площадь Гарибальди) и аэропортом Салерно будут курсировать специальные экспресс-автобусы (в обоих направлениях).

Также значительно увеличится частота автобусных рейсов между аэропортом и железнодорожным вокзалом Салерно. Сохранятся и существующие регулярные маршруты в Потенцу, Эболу, Баттипалью и на побережье Амальфи. Кроме того, для поездок между аэропортом Салерно и ключевыми железнодорожными вокзалами Неаполя и Салерно будут доступны совместные такси (shared taxis) с фиксированными тарифами.

Напомним, мы рассказывали о самых опасных аэропортах в мире.

Кроме того, международная организация по рейтингу воздушного транспорта Skytrax, учредитель ежегодной премии World Airport Awards, назвала самые чистые аэропорты мира.