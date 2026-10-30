Популярний аеропорт Європи припинить роботу на місяць: що потрібно знати пасажирам

Один із найпопулярніших аеропортів Європи оголосив про тимчасове припинення всіх польотів на цілий місяць. Пасажирам наполегливо радять заздалегідь перевірити свої бронювання, а авіаційні органи вже розробили план дій, щоб мінімізувати хаос під час закриття.

Міжнародний аеропорт Неаполя призупинить роботу на весь листопад 2026 року через масштабну реконструкцію злітно-посадкової смуги. Протягом цього періоду більшість рейсів буде перенаправлено до розташованого неподалік аеропорту Салерно (Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento), повідомляє пресслужба аеропорту.

Внутрішні рейси (6 напрямків):

Бергамо — Ryanair

Мілан (Мальпенса) — easyJet

Мілан (Лінате) — Aeroitalia та ITA Airways

Генуя, Турин, Трієст — Aeroitalia

Міжнародні рейси (9 напрямків):

Амстердам — Transavia

Барселона — Vueling

Касабланка — Air Arabia Maroc

Дубай — flydubai

Дюссельдорф, Штутгарт — Eurowings

Мадрид — Iberia

Париж — Transavia France

Шарм-еш-Шейх — Air Cairo та Neos

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Транспортне сполучення для пасажирів

Для зручності мандрівників протягом листопада буде розширено транспортне сполучення. Між головним залізничним вокзалом Неаполя (площа Гарібальді) та аеропортом Салерно курсуватимуть спеціальні експрес-автобуси (в обох напрямках).

Також значно збільшиться частота автобусних рейсів між аеропортом і залізничним вокзалом Салерно. Збережуться й наявні регулярні маршрути до Потенци, Еболі, Баттіпальї та узбережжя Амальфі. Крім того, для поїздок між аеропортом Салерно та ключовими залізничними вокзалами Неаполя й Салерно будуть доступні спільні таксі (shared taxis) із фіксованими тарифами.

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніші аеропорти у світі.

Крім того, міжнародна організація з рейтингу повітряного транспорту Skytrax, засновник щорічної премії World Airport Awards, назвала найчистіші аеропорти у світі.