Популярний аеропорт Європи припинить роботу на місяць: що потрібно знати пасажирам
Один із найпопулярніших аеропортів Європи оголосив про тимчасове припинення всіх польотів на цілий місяць. Пасажирам наполегливо радять заздалегідь перевірити свої бронювання, а авіаційні органи вже розробили план дій, щоб мінімізувати хаос під час закриття.
Міжнародний аеропорт Неаполя призупинить роботу на весь листопад 2026 року через масштабну реконструкцію злітно-посадкової смуги. Протягом цього періоду більшість рейсів буде перенаправлено до розташованого неподалік аеропорту Салерно (Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento), повідомляє пресслужба аеропорту.
Внутрішні рейси (6 напрямків):
- Бергамо — Ryanair
- Мілан (Мальпенса) — easyJet
- Мілан (Лінате) — Aeroitalia та ITA Airways
- Генуя, Турин, Трієст — Aeroitalia
Міжнародні рейси (9 напрямків):
- Амстердам — Transavia
- Барселона — Vueling
- Касабланка — Air Arabia Maroc
- Дубай — flydubai
- Дюссельдорф, Штутгарт — Eurowings
- Мадрид — Iberia
- Париж — Transavia France
- Шарм-еш-Шейх — Air Cairo та Neos
Транспортне сполучення для пасажирів
Для зручності мандрівників протягом листопада буде розширено транспортне сполучення. Між головним залізничним вокзалом Неаполя (площа Гарібальді) та аеропортом Салерно курсуватимуть спеціальні експрес-автобуси (в обох напрямках).
Також значно збільшиться частота автобусних рейсів між аеропортом і залізничним вокзалом Салерно. Збережуться й наявні регулярні маршрути до Потенци, Еболі, Баттіпальї та узбережжя Амальфі. Крім того, для поїздок між аеропортом Салерно та ключовими залізничними вокзалами Неаполя й Салерно будуть доступні спільні таксі (shared taxis) із фіксованими тарифами.
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