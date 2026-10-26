Туди можуть приземлитися лише 50 пілотів: які найнебезпечніші аеропорти у світі
Аеропорти Паро в Бутані та Лукли в Непалі є "найекстремальнішими" аеропортами світу через дуже особливу злітно-посадкову смугу, відсутність радарів і настільки складну посадку, що лише близько 50 пілотів мають сертифікати на польоти там.
Саме тому ці аеропорти називають "найскладнішими" у світі, пише Daily Star.
Аеропорт Паро в Бутані – єдиний міжнародний аеропорт країни, тому туристи, які бажають дістатися туди літаком, не мають інших варіантів. Його розташування робить його дуже складним аеропортом, бо він захований у глибокій гімалайській долині, оточений гірськими вершинами, що сягають 5486,4 метрів.
Злітно-посадкова смуга має довжину лише 2264,969 метрів — для порівняння, середні комерційні злітно-посадкові смуги зазвичай мають довжину від 2438,4 до 3962,4 метрів. Щоб дістатися до аеропорту, пілотам потрібно пройти крутий та звивистий маршрут через гори. Це дуже складно, і майже немає радіолокаційного керування. А це означає, що пілоти повинні виконувати посадки повністю вручну.
Також пілоти, які хочуть летіти до Паро, повинні пройти спеціальну підготовку. Наприклад, вони повинні мати наліт щонайменше 1500 годин, понад 500 годин польотів у горах, мати додаткову кваліфікацію та сертифікати, а також пройти інтенсивні тренування на симуляторах, що проводяться урядом Бутану. І навіть після цього їм все одно потрібно пройти низку контрольованих злетів і посадок, перш ніж вони будуть визнані сертифікованими для польотів до Паро.
Але Паро — не єдина екстремальна злітно-посадкова смуга такого типу у світі. Аеропорт Лукли в Непалі — ще одне таке місце, яке вважається одним з найскладніших для посадки у світі.
Знову ж таки, Лукла також знаходиться серед гірського ландшафту, але через свою коротку злітно-посадкову смугу — аеропорт є особливо складною з технічної точки зору локації. Протягом багатьох років на злітно-посадковій смузі сталося кілька аварій, кілька з яких призвели до смертельних випадків.
Як і в Паро, пілоти, які хочуть летіти до Лукли, також повинні пройти суворий процес перевірки з додатковими годинами нальоту та контрольованими злетами та посадками.
Нагадаємо, що офіційні звіти британської авіації розкривають тривожні зустрічі пілотів із загадковою "літаючою тарілкою" поблизу лондонського аеропорту.
Також міжнародна організація з рейтингу повітряного транспорту Skytrax, засновник щорічної премії World Airport Awards, назвала найчистіші аеропорти у світі.