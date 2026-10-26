Туда могут приземлиться только 50 пилотов: самые опасные аэропорты в мире

Аэропорты Паро в Бутане и Лукли в Непале считаются "самыми экстремальными" аэропортами мира из-за весьма необычной взлетно-посадочной полосы, отсутствие радаров и настолько сложную посадку, что лишь около 50 пилотов имеют сертификаты на полеты в этих аэропортах.

Именно поэтому эти аэропорты называют "самыми сложными" в мире, пишет Daily Star.

Аэропорт Паро в Бутане — единственный международный аэропорт страны, поэтому у туристов, желающих добраться туда на самолете, нет других вариантов. Его расположение делает его очень сложным аэропортом, поскольку он спрятан в глубокой гималайской долине, окруженной горными вершинами, достигающими 5486,4 метров.

Аэропорт Паро в Бутане

Взлетно-посадочная полоса имеет длину всего 2264,969 метров — для сравнения: средняя длина коммерческих взлетно-посадочных полос обычно составляет от 2438,4 до 3962,4 метров. Чтобы добраться до аэропорта, пилотам приходится пролетать по крутому и извилистому маршруту через горы. Это очень сложно, и радиолокационное управление практически отсутствует. А это означает, что пилоты должны выполнять посадки полностью вручную.

Видео дня

Кроме того, пилоты, желающие летать в Паро, должны пройти специальную подготовку. Например, они должны иметь налёт не менее 1500 часов, более 500 часов полётов в горах, обладать дополнительной квалификацией и сертификатами, а также пройти интенсивные тренировки на симуляторах, проводимые правительством Бутана. И даже после этого им всё равно нужно пройти ряд контролируемых взлётов и посадок, прежде чем они будут признаны сертифицированными для полётов в Паро.

Аэропорт Паро

Но Паро — не единственная экстремальная взлетно-посадочная полоса такого типа в мире. Аэропорт Лукли в Непале — ещё одно такое место, которое считается одним из самых сложных для посадки в мире.

С другой стороны, Лукла также расположена в горной местности, но из-за своей короткой взлетно-посадочной полосы этот аэропорт представляет собой особенно сложную с технической точки зрения локацию. На протяжении многих лет на взлетно-посадочной полосе произошло несколько аварий, некоторые из которых привели к гибели людей.

Как и в Паро, пилоты, желающие лететь в Луклу, также должны пройти строгий отбор, включающий дополнительные часы налета и контролируемые взлёты и посадки.

Напомним, что официальные отчеты британской авиации раскрывают тревожные случаи встреч пилотов с загадочной "летающей тарелкой" вблизи лондонского аэропорта.

Кроме того, международная организация по рейтингу воздушного транспорта Skytrax, учредители ежегодной премии World Airport Awards, назвала самые чистые аэропорты мира.