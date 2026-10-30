Три страны вместо всей Европы: в Киеве согласовали, кто будет представлять континент на мирных переговорах

Европу на переговорах о прекращении войны могли бы представлять лишь три государства — Великобритания, Франция и Германия. Такой формат, по данным Financial Times, обсуждали США и Украина, однако в самой Европе согласия по этому вопросу до сих пор нет, а более мелкие страны рискуют остаться за бортом.

Представлять Европу на переговорах о прекращении войны могла бы группа E3 — Великобритания, Франция и Германия. Именно так этот формат видели в Вашингтоне и Киеве, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

По словам одного из них, специальные представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время визита в Киев договорились, что именно эти три государства будут выступать от имени континента. В то же время в Европе по поводу такого решения до сих пор продолжаются споры: когда три страны выступают от имени всех, это может оттолкнуть более мелкие государства.

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Дипломат, которого цитирует издание, признает, что формат придётся расширять, когда дело дойдёт до самых сложных тем.

"Пока что мы будем стараться придерживаться формата "Е3". В определенный момент, если речь пойдет об очень серьезных переговорах — а до этого еще далеко — об отношениях Украины с ЕС и отмене санкций, к ним должны быть привлечены европейские институты. Мы должны найти способ это сделать", — подчеркнул он.

Директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" в Берлине Александр Габуев считает, что до конца этой зимы Россия вряд ли будет заинтересована в серьезных переговорах. Расчет Москвы, по его мнению, прост: массированные удары по тылам должны ослабить переговорную позицию Украины.

"Однако европейцы должны быть готовы к тому, что окно возможностей откроется, и это произойдет тогда, когда Украина не будет в лучшей форме. Они уже упустили несколько таких моментов, когда Украина обладала сильными рычагами влияния и могла диктовать условия", — добавил он.

В Европе растет беспокойство из-за отсутствия собственного представителя на переговорах между Россией и Украиной с участием США. Однако реакция на телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным, который многие подвергли критике, показывает, насколько спорным является вопрос самого формата контактов с Москвой.

По мнению Габуева, у Кремля в этом есть собственный интерес.

"Россия хотела бы вовлечь европейцев в политический процесс, но таким образом, чтобы они не принимали в нём непосредственного участия, а у Трампа было больше шансов оказать давление на Европу, с тем чтобы та поддержала его политику умиротворения Путина", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Кремль выдвигает условия для возобновления мирных переговоров, предусматривающие односторонние уступки со стороны Украины, и в то же время создает информационный фон, чтобы в случае отсутствия договоренностей обвинить в этом Киев.

Также сообщалось, что в США наиболее вероятными представителями Европы на переговорах о прекращении войны считают Германию, Францию и Великобританию. Окончательного решения об участии европейцев в переговорах пока нет.