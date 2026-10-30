Три країни замість усієї Європи: у Києві погодили, хто представлятиме континент на мирних переговорах

Європу на переговорах щодо завершення війни могли б представляти лише три держави – Велика Британія, Франція та Німеччина. Такий формат, за даними Financial Times, обговорювали США й Україна, проте в самій Європі згоди щодо нього досі немає, а менші країни ризикують лишитися за дверима.

Представляти Європу на переговорах про завершення війни могла б група E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Саме так цей формат бачили у Вашингтоні й Києві, повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

За словами одного з них, спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва погодили, що саме ці три держави говоритимуть від імені континенту. Водночас у Європі щодо такого рішення досі тривають суперечки: коли три країни виступають від усіх, це може відштовхнути менші держави.

Дипломат, якого цитує видання, визнає, що формат доведеться розширювати, коли дійде до найскладніших тем.

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"Поки що ми намагатимемося дотримуватися формату "Е3". У певний момент, якщо мова йтиме про дуже серйозні переговори – а до цього ще далеко – щодо відносин України з ЄС та скасування санкцій, європейські інституції мають бути залучені. Ми маємо знайти спосіб це зробити", – наголосив він.

Директор Центру "Карнегі Росія-Євразія" у Берліні Олександр Габуєв вважає, що до кінця цієї зими Росія навряд чи буде зацікавлена в серйозних переговорах. Розрахунок Москви, на його думку, простий: масовані удари по тилах мають послабити переговорну позицію України.

"Однак європейці мають бути готові до того, що вікно можливостей відкриється, і це станеться тоді, коли Україна не буде в найкращій формі. Вони вже пропустили кілька таких моментів, коли Україна мала сильні важелі впливу і могла диктувати умови", – додав він.

Занепокоєння через відсутність власного представника на переговорах між Росією та Україною за участі США в Європі зростає. Проте реакція на телефонну розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним, яку багато хто розкритикував, показує, наскільки суперечливим є питання самого формату контактів із Москвою.

На думку Габуєва, Кремль має в цьому власний інтерес.

"Росія хотіла б залучити європейців до політичного процесу, але таким чином, щоб вони не брали в ньому безпосередньої участі, а Трамп мав більше шансів тиснути на Європу, аби та підтримала його політику умиротворення Путіна", – зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що Кремль висуває умови для відновлення мирних переговорів, які передбачають односторонні поступки України, і водночас формує інформаційне тло, щоб у разі відсутності домовленостей звинуватити в цьому Київ.

Також повідомлялося, що у США найімовірнішими представниками Європи на переговорах про завершення війни вважають Німеччину, Францію та Велику Британію. Остаточного рішення щодо участі європейців у перемовинах поки немає.