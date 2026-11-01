Крушение Су-30 в Калининградской области: появились фото второго поврежденного самолета

Истребитель разбился 21 октября в Черняховском районе. Тогда росСМИ сообщали, что летчики катапультировались, но причин аварии не называли.

Спустя две недели Telegram-канал "OSINT Бджоли" опубликовал обновление по этой аварии. Судя по фото, Су-30 мог разбиться, потому что столкнулся с другим самолетом.

Официально 21 октября заявлялось, что крушение произошло в Черняховском районе, рядом с поселками Тимофеевка и Зеленый Бор. Су-30 выполнял учебный полет без боекомплекта. Оба пилота катапультировались и отделались травмами.

"OSINT Бджоли" предполагают, что Су-30 мог разбиться, столкнувшись с другим истребителем Поврежденное крыло Су-30

Но по некоторым данным учебный полет выполнял не один истребитель. И второй мог стать причиной аварии.

"А вот нам добрые люди с авиабазы балтфлота Черняховск подсказали, что мы не про все самолеты из той катастрофы узнали. Говорят, в аварии самолетов было задействовано чуть больше, чем россияне сообщили миру. Судя по повреждениям, можем предположить, что в небе было тесновато, а летуны желторотики?" – сказано в сообщении.

Видео дня

На фото, действительно сделанным на базе в Калининграде, виден Су-30 с сильно поврежденным крылом.

Напомним, Фокус писал о крушении российского Су-30 в Калининградской области РФ.

Ранее сообщалось, что на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области были уничтожены четыре истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета той же модели получили повреждения.