Аварія Су-30 у Калінінградській області: з'явилися фото другого пошкодженого літака

Винищувач розбився 21 жовтня в Черняховському районі. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що льотчики катапультувалися, але причини аварії не називали.

Через два тижні Telegram-канал "OSINT Бджоли" опублікував оновлення щодо цієї аварії. Судячи з фото, Су-30 міг розбитися через зіткнення з іншим літаком.

21 жовтня офіційно було повідомлено, що аварія сталася в Черняховському районі, поблизу селищ Тимофіївка та Зелений Бор. Су-30 виконував навчальний політ без боєкомплекту. Обидва пілоти катапультувалися й відбулися лише травмами.

"OSINT Бджоли" припускають, що Су-30 міг розбитися внаслідок зіткнення з іншим винищувачем Пошкоджене крило Су-30

Однак, за деякими даними, навчальний політ виконував не один винищувач. І другий міг стати причиною аварії.

"А ось добрі люди з авіабази Балтфлоту в Черняховську підказали нам, що ми дізналися не про всі літаки з тієї катастрофи. Кажуть, у авіакатастрофі було задіяно трохи більше літаків, ніж росіяни повідомили світові. Судячи з пошкоджень, можна припустити, що в небі було трохи тісно, а льотчики — жовтодзьобі?" — йдеться в повідомленні.

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На фото, яке справді зроблено на базі в Калінінграді, видно Су-30 із сильно пошкодженим крилом.

Нагадаємо, що видання "Фокус" повідомляло про катастрофу російського Су-30 у Калінінградській області РФ.

Раніше повідомлялося, що на військовому аеродромі "Борисоглібськ" у Воронезькій області було знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки тієї ж моделі зазнали пошкоджень.