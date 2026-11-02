Россия окончательно вышла из конвенции о предотвращении пыток: что это меняет

Независимых проверок в российских тюрьмах и следственных изоляторах больше не будет: Россия окончательно вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток. О денонсации Москва сообщила ещё год назад, и теперь мандат европейского комитета на мониторинг в этой стране прекратился.

Ни один независимый орган больше не сможет проверять условия содержания людей в российских тюрьмах и следственных изоляторах. Причина — окончательный выход России из Европейской конвенции о предотвращении пыток, сообщает Совет Европы.

О решении денонсировать документ российские власти официально уведомили Совет Европы 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 конвенции, выход государства вступает в силу через год после такого уведомления, то есть именно сейчас.

Россия являлась участницей соглашения с 1998 года. За это время Европейский комитет по предупреждению пыток совершил в РФ 30 визитов и посетил более 450 мест лишения свободы.

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Россия оставалась единственным государством-участником, которое систематически отказывалось обнародовать результаты этих проверок. За все годы сотрудничества разрешение на публикацию получили лишь четыре отчета, тогда как десять документов по Чечне и Северному Кавказу, составленных в период с 2000 по 2017 год, так и остались закрытыми.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года комитет получил многочисленные свидетельства о пытках и жестоком обращении со стороны россиян — как на оккупированных территориях, так и в самой России. Проверить эти факты на месте не удалось именно из-за отсутствия сотрудничества. Украина, напротив, содействует работе комитета и обеспечивает открытость.

Последствия этого решения обозначил председатель комитета Алан Митчелл.

"Выход Российской Федерации означает завершение мониторингового мандата ЕКПЧ в этой стране. Это также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы на территории Российской Федерации", — заявил он.

Сам комитет продолжит работу в 46 других государствах — членах Совета Европы — с целью защиты прав заключённых.

Ранее сообщалось, что российские военные воспользовались режимом прекращения огня в Олешках для перемещения техники, боеприпасов и продовольствия на свои позиции. Об этом свидетельствуют кадры, которые журналисты Sky News получили от украинских военных: вместе с бойцами 34-й бригады морской пехоты они проанализировали записи дальнобойных беспилотников, сделанные до, во время и после эвакуации гражданских лиц.

Также сообщалось, что хакеры атаковали мобильное приложение МЧС России и разослали людям ложные сообщения о ядерной угрозе. Ложные предупреждения появились и в Telegram-каналах региональных ведомств и оперативных штабов.